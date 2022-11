(CNN) – “Hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento homosexual. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento un trabajador inmigrante“, dijo el sábado el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, en un encendido discurso en el que comparó su propia situación, como pelirrojo hijo de inmigrantes, con la de las comunidades marginadas.

Su aparente empatía con Qatar se debió a la montaña de críticas que ha recibido el país en los medios de comunicación occidentales como sede del torneo.

Pero es hipócrita que Occidente dé lecciones de moralidad a los demás, dijo.

Discrepancias con la cobertura

Esas declaraciones en vísperas del Mundial se hicieron virales, provocando mucha ira y burlas. Pero para muchos árabes y musulmanes resonaron con fuerza.

Omar Alsaadi, un joven qatarí de 21 años, declaró a CNN que Infantino vocalizó “desde un punto de vista occidental” lo que muchos de sus compatriotas han sentido al ser objeto de racismo.

En el período previo al torneo, la cobertura de los medios occidentales ha estado dominada por las controversias que rodean al evento más que por el deporte en sí, incluyendo el tratamiento de la nación del Golfo a los trabajadores migrantes, sus normas sobre las personas LGBTQ y sus estrictas restricciones sociales.

La cadena pública británica BBC se abstuvo de transmitir la ceremonia de inauguración por televisión, optando en su lugar por cubrir las críticas al país anfitrión. La BBC dijo que sí emitió la ceremonia en su servicio de video bajo demanda.

La Copa del Mundo de este año es, sin duda, como ninguna otra antes. Es la primera en celebrarse en un país musulmán, y Qatar ha hecho todo lo posible por dar al evento un sabor claramente árabe y musulmán.

La ceremonia de inauguración, de temática beduina, comenzó el domingo con una cantante que vestía el tradicional burka, un tipo de cubierta facial que ha sido prohibida en varios países europeos. También citó un versículo del Corán sobre la creación de la humanidad en “naciones y tribus” para que puedan conocerse entre sí.

“Todo el mundo es bienvenido en Qatar, pero somos conservadores”

Según los informes de las redes sociales, algunas habitaciones de hotel del país ofrecen a los visitantes códigos QR para aprender sobre el islam, y voluntarios musulmanes han estado enseñando a los visitantes sobre la moda islámica.

El Comité Supremo de Qatar para la Entrega y el Legado (SC), responsable de supervisar los proyectos de infraestructura y la planificación de la Copa Mundial, no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Pero en una declaración anterior a CNN, el SC dijo que estaba comprometido con una Copa del Mundo “inclusiva y libre de discriminación“.

“Todo el mundo es bienvenido en Qatar, pero somos un país conservador y cualquier muestra pública de afecto, independientemente de la orientación, está mal vista. Simplemente pedimos que la gente respete nuestra cultura“.

La visibilidad de los símbolos islámicos en Qatar no ha escapado a los asistentes. Una broma en vivo de un periodista francés sobre la presencia de “muchas mezquitas” en el país provocó la indignación de los musulmanes en las redes sociales.

“Creo que los medios de comunicación occidentales están sesgados”

Los medios occidentales también han sido acusados de difundir estereotipos sobre los árabes y los musulmanes.

El lunes, el diario Times of London afirmó que “los qataríes no están acostumbrados a ver mujeres vestidas de forma occidental en su país“, en un pie de foto que fue posteriormente borrado tras ser señalado en las redes sociales.

Alrededor del 87% de los 2,9 millones de habitantes del país son expatriados, muchos de los cuales son occidentales.

“Creo que los medios de comunicación occidentales están sesgados porque no quieren ver un éxito árabe, un éxito musulmán en la entrega y la organización de una copa mundial de fútbol en un país de tercer mundo”, declaró a CNN Najd Al-Mohanadi, un qatarí de 20 años.

Sin embargo, algunos medios de comunicación occidentales se han manifestado en contra de los estereotipos y los supuestos prejuicios. Ayman Mohyeldin, un presentador de MSNBC que anteriormente trabajó para la cadena qatarí Al Jazeera, dijo que la reciente cobertura de Qatar muestra “las profundidades de los prejuicios occidentales, la indignación moral performativa y, tal vez lo más importante, la flagrante doble moral”.

The Economist y The New York Times también han publicado artículos defendiendo el derecho de Qatar a organizar el torneo. El Times of London publicó un artículo en el que afirmaba que las críticas a Qatar estaban “impregnadas de hipocresía“.

“Siempre cuestiono el momento (de las críticas), ya que los emigrantes de toda la región soportan unas condiciones de vida precarias a cambio de una escasa remuneración, al tiempo que trabajan en condiciones físicas y mentales extenuantes”, declaró Mira Al Hussein, investigadora postdoctoral de los Emiratos Árabes Unidos que estudia en la Universidad de Oxford, Inglaterra.

“El escrutinio es necesario y no tiene sentido vincularlo a acontecimientos mundiales en los que la señalización de la virtud se vuelve profundamente problemática”, dijo Al Hussein a CNN.

“Especialmente cuando proviene de entidades que no son ONG y que a su vez están implicadas en violaciones de los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras“.

Lynch: “La mayoría de las críticas han sido ‘justas y proporcionadas'”

James Lynch, director del grupo de derechos humanos FairSquare y ex diplomático británico en Qatar, dijo que aunque parte de la cobertura en torno a Qatar en Occidente ha reforzado los estereotipos negativos sobre el mundo árabe y musulmán, la mayoría de las críticas han sido “justas y proporcionadas”.

“Es absolutamente correcto señalar los casos de ese tipo de cobertura, pero es un error generalizar a partir de esos ejemplos para implicar que todas, o la mayoría, de las críticas están impulsadas por el racismo”, dijo.

Los trabajadores del país siguen “enfrentándose a condiciones laborales duras y abusivas y a una grave explotación, siendo los trabajadores domésticos y de la construcción los que corren más peligro”, dijo, y añadió que las mujeres y el colectivo LGBTQ de Qatar “se enfrentan a una grave discriminación y represión, tanto en la ley como en la práctica”.

Los críticos de la cobertura mediática occidental de Qatar han replicado que otros países con un historial cuestionable en materia de derechos humanos no recibieron tal escrutinio al acoger eventos deportivos mundiales.

“A riesgo de caer en falacias… el historial de derechos humanos de Qatar, por pobre que sea, no puede ser más escandaloso que el de otros países como Rusia, China e Israel“, afirmó Al Hussein. “Desde luego, Qatar no está llevando a cabo una limpieza étnica, ni los inmigrantes viven en campos de concentración, a pesar de las malas condiciones de vida”.

Maryam AlHajri, investigadora qatarí del Instituto de Estudios de Posgrado de Doha, dijo que parte de la retórica reciente en torno a Qatar muestra que algunos críticos occidentales han estado más preocupados por alimentar un “discurso orientalista”, refiriéndose al lenguaje destinado a imponer la visión occidental del mundo, que por los derechos humanos.

“Esto no debe leerse como una justificación para dejar de criticar la condición de los trabajadores migrantes en Qatar”, dijo. “Más bien debe interpretarse como un argumento sobre la necesidad de contextualizar la situación de los trabajadores migrantes como parte de un orden económico globalizado construido sobre el colonialismo y el capitalismo racial”.

Sin embargo, señaló que algunos defensores excesivamente entusiastas del gobierno en el lado qatarí han descuidado las deficiencias del país en materia de derechos humanos.

“Muchas de las personas que defienden a Qatar también utilizan un lenguaje aterradoramente progubernamental“, dijo, y añadió que se llega a un punto que no ayuda a la causa de los trabajadores migrantes de Qatar.

“La situación de los trabajadores inmigrantes en lugares como Estados Unidos o el Reino Unido no quita el hecho de que tengamos problemas en Qatar”, dijo AlHajri a CNN. “No debería tratarse de ese tipo de señalamientos“.