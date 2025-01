El “príncipe” dice adiós: Nicolás Jarry cae ante Jiri Lehecka y queda fuera del ATP de Brisbane

Este viernes, Nicolás Jarry cayó ante el checo Jiri Lehecka, terminando así la aventura del chileno en el ATP 250 Brisbane.

Lehecka, actual número 28 del mundo, superó por un doble 6-4 a Jarry, en un peleado encuentro que duró una hora y media.

El “príncipe” no consiguió ser consistente con su saque ni capitalizar las oportunidades ofrecidas por su adversario, quien lo aventajó en rapidez.

De este forma, el checo reforzó su superioridad sobre el chileno, a quien ha vencido en tres de los cuatro encuentros que han disputado hasta el momento.

Ahora, Lehecka, que en Adelaida el pasado curso logró su primer título, se enfrentará al doble campeón y vigente vencedor, el búlgaro Grigor Dimitrov, segundo cabeza de serie.

CZECH PLUS 💪@jirilehecka reaches the semi-finals with a 6-4 6-4 win over Nicolas Jarry at #BrisbaneTennis pic.twitter.com/PpXL5ud3gf

— Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2025