A los 103 años murió la atleta húngara Ágnes Keleti, la gimnasta olímpica más longeva

A los 103 años falleció la atleta húngara Ágnes Keleti, quien era la gimnasta olímpica más longeva en el mundo.

Su muerte ocurrió durante este jueves 2 de enero, mientras se encontraba en un hospital en Budapest, donde se mantenía internada en estado crítico debido a una neumonía, consigna Olympics.

Keleti fue ganadora de 10 medallas olímpicas y sobrevivió al Holocausto utilizando una identidad falsa.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, declaró que la atleta “será recordada para siempre por su historia tan inspiradora. Ágnes Keleti demostró el poder de una fuerte determinación y valor para sobreponerse a la tragedia cuando, después de sobrevivir al Holocausto, ganó 10 medallas olímpicas, cinco de ellas de oro. Es algo realmente asombroso. Nuestros pensamientos están con su familia y sus amigos”.

Los Juegos Olímpicos también la despidieron. “Ágnes Keleti: 1921 – 2025. Siempre recordaremos a la gimnasta húngara cinco veces campeona olímpica, que fue testigo del surgimiento de una nueva generación de atletas. Más de 100 años de inspiración. Gracias”, escribieron en una publicación de redes sociales.

En la cita olímpica de Helsinki 1952, la atleta se hizo de cuatro medallas: una de oro, una de plata y dos de bronce.

En 1956, Hungría participó con 108 deportistas en los Juegos Olímpicos de Melbourne. Entre todos ellos, resaltó Ágnes Keleti, que en ese entonces tenía 35 años.

En un solo día, el 7 de diciembre de 1956, Keleti se hizo de seis medallas en gimnasia artística. Cuatro de ellas fueron oro en las categorías de barras asimétricas, barra de equilibrio, suelo y aparatos portátiles por equipos.

Además, obtuvo dos platas en el concurso completo individual y en la competencia por equipos.

Keleti era de origen judío y logró sobrevivir al Holocausto, ya que usó una identidad falsa. Su madre y hermana tuvieron el mismo destino; sin embargo, su padre y otros miembros de su familia fueron asesinados en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, de acuerdo a Olympics.

