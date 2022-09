En el IX Encuentro anual del Comercio, organizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el presidente Gabriel Boric reflexionó sobre los hechos de violencia en el país.

En ese sentido, recordó la agresión a Martín Parra, portero de la Universidad de Chile, en el clásico universitario luego de que hinchas de la Universidad Católica lanzaran fuegos de artificio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNT Sports Chile (@tntsportscl)

Lee también: Concejal de Cerrillos es víctima de violento portonazo: “Rompieron los vidrios y me apuntaron con armas”

“Pasó hace poco en el partido de la Católica con la U, me imagino que lo vieron, lo suspendieron antes de ayer. Inaceptable, porque alguien de la barra de la católica tiró fuegos artificiales que casi hieren al arquero. Este tipo de actitudes no las podemos naturalizar“, manifestó el presidente.

Asimismo, sostuvo que “no basta sólo la condena moral, porque muchas veces también hay una suerte de fiesta de quién condena primero y quién interpela al otro para que condene más”.

Lee también: Consejo contra el crimen organizado y reuniones con autoridades: La agenda que ministra Tohá tendría en La Araucanía

En ese punto, el mandatario indicó que el problema de la seguridad, violencia y justicia es clave para su gestión y, por lo mismo, “hemos puesto el centro de nuestras prioridades del presupuesto en materia de seguridad”.

Finalmente, recalcó que “no podemos tener tolerancia frente a este tipo de actos y no puede haber impunidad. Quiero que sepan que acá no hay dos discursos, no hay doble estándar, acá hay un solo estándar. A quienes realicen actividades delictuales disfrazados de lo que sea, me da lo mismo, los vamos a perseguir“.