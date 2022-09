El concejal de Cerrillos, Dr. Luis Leiva (RD), sufrió un violento portonazo durante la noche de este jueves.

Según comentó el médico de profesión, el suceso ocurrió cuando iba de regreso a su domicilio, ubicado en la villa Don Orione.

En el trayecto, un auto comenzó a hacerle señas para hacerse a un lado. Posteriormente, dos personas lo abordaron y lo apuntaron con armas.

En ese sentido, la autoridad comunal manifestó que “se bajan dos jóvenes, rompen los vidrios delanteros del auto, me hacen bajar, me apuntan con armas, que entregue todo, y obviamente la recomendación es no oponer resistencia y eso hice”.

Posteriormente, en conversación con CHV Noticias, el concejal dijo que “la dotación vehicular y de carabineros es bastante escasa en nuestra comuna. En estos momentos, hay tres móviles para siete delitos que ocurrieron en dos horas. No da abasto para poder cubrir todo el territorio de nuestra comuna”.

La investigación quedó a cargo de Carabineros, quienes se encuentran realizando las diligencias correspondientes para dar con los delincuentes y el vehículo robado.