La polémica bailarina de breakdance australiana dejará de competir tras críticas a su actuación en los Juegos Olímpicos

(Reuters/CNN Español) – El particular salto de canguro de la breakdancer Rachael “Raygun” Gunn no se volverá a ver más en un escenario competitivo después de que la australiana declarara que no podía enfrentarse a una competencia tras la reacción negativa por su actuación en los Juegos Olímpicos de París.

La profesora universitaria Gunn se convirtió en una sensación de la noche a la mañana después de perder sus tres batallas de la ronda eliminatoria por un puntaje combinado de 54-0 cuando el breakdance debutó en los Juegos Olímpicos en la Place de la Concorde.

La mujer de 37 años fue objeto de burlas en internet y en los medios de comunicación por todo, desde sus movimientos hasta su uniforme oficial verde del equipo.

Gunn dijo a la radio 2DayFM que todavía baila breakdance, pero no compite. “No voy a competir más, no”, afirmó, añadiendo que “iba a seguir compitiendo, seguro, pero ahora me parece muy difícil enfrentarme a una batalla”.

“Sí, quiero decir, todavía bailo y todavía hago breakdance. Pero, ya sabes, eso es como en mi sala de estar con mi pareja (…) Ha sido realmente molesto. Simplemente, no tenía control sobre cómo la gente me veía o quién era yo”, expresó.

El breakdance fue eliminado del programa olímpico para los Juegos de 2028 en Los Ángeles. Gunn comentó que no consideraría salir de su retiro si el deporte-danza regresara a los Juegos.

Una petición en línea que acusaba a Gunn de manipular el procedimiento de calificación para ganarse su lugar en París atrajo 50-000 firmas antes de ser eliminada a petición del Comité Olímpico Australiano (AOC).

El AOC también refutó la afirmación de que el esposo de Gunn, Samuel Free, quien también es su entrenador, estuvo involucrado en su selección.

Gunn afirmó que las “teorías de conspiración eran totalmente descabelladas”. “Pero solo trato de enfocarme en lo positivo y eso es lo que me ayuda a seguir adelante”, agregó.

“Las personas que han dicho: ‘me has inspirado a salir y hacer algo que he sido demasiado tímido para hacer. Has traído alegría, has traído risas. Sabes, estamos muy orgullosos de ti”.