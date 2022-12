(CNN Español) – Pelé fue hospitalizado la semana pasada por una infección pulmonar que desarrolló tras un diagnóstico de COVID-19 y en medio del tratamiento para su cáncer de colon.

“Está enfermo, es viejo, pero en este momento está allí por una infección pulmonar, y cuando se mejore volverá a casa. No se está despidiendo“, dijo Kely Nascimento, hija del astro del fútbol brasileño, en una entrevista con Globo TV.

La hija explicó que la extrestrella de la selección brasileña y el Santos había tenido coronavirus y que está vacunado con todas las dosis, pero la medicación que recibe contra el cáncer lo hace más débil y en ese marco se le desarrolló una infección pulmonar.

Tratamientos contra el cáncer de colon

El 6 de septiembre de 2021, Pelé anunció en sus redes sociales que se había sometido a una cirugía para extirpar un tumor de su colon dos días atrás. A fines de ese mes, el 30 de septiembre, le dieron el alta del hospital de Sao Paulo en el que había sido intervenido.

Los médicos le identificaron el cáncer después de descubrirle anomalías en el colon durante un examen de rutina. En ese momento ya se anunció que el exjugador tendría que recibir tratamiento de quimioterapia.

Múltiples operaciones durante su carrera

De 2012 en adelante, “O Rei” fue sometido a múltiples intervenciones. La primera de la que tiene constancia CNN fue en noviembre de ese año, cuando le hicieron una operación de cadera en un hospital de Sao Paulo.

El objetivo de esa cirugía era la colocación de una prótesis en la unión del fémur con la pelvis, según la Conmebol, que reportó años después una segunda operación que se hizo en Nuevas York para corregir un desplazamiento de la pieza.

Dos años después, en noviembre de 2014, lo sometieron a una operación para eliminar cálculos renales. Ese mismo mes, luego de la intervención, ingresó nuevamente en el hospital con una infección del tracto urinario.

En 2015 debió someterse a una operación de próstata. Los médicos dijeron en ese entonces que Pelé padecía hiperplasia benigna, es decir un agrandamiento de la próstata, y que no tenía tumores ni cáncer. Lo que hicieron fue practicarle una resección transuretral para aliviar los síntomas urinarios que le causaba el agrandamiento de la próstata.

Un año después, previo a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2016, una noticia anunciada por el propio Pelé daba cuenta de los cambios en su salud de los años precedentes. Se suponía que el “tesoro nacional” de Brasil iba a encender el pebetero olímpico, pero finalmente anunció que no lo haría por cuestiones de salud.

“En mi vida he tenido fracturas, cirugías, dolor, estancias en el hospital, victorias y derrotas, y respeto por quienes me admiran. Siempre he intentado no decepcionar a mi familia y al pueblo brasileño. En este momento, no estoy en condiciones físicas de asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos“, dijo.

Hace tres años, en 2019, el problema de los cálculos renales volvió. En abril lo trasladaron a un hospital de París por una infección urinaria y días después, de regreso en Brasil, lo operaron por los cálculos renales que estaban causando esa infección.