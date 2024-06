Panel Ciudadano-UDD: 72% de los chilenos apuesta por triunfo ante Perú y el 61% aprueba desempeño de Gareca

El 32% declara que su jugador favorito es Alexis Sánchez y el 19% dice lo mismo de Claudio Bravo. En tanto, el 66% de los encuestados señaló que verá el partido de hoy.

Casi tres cuartos de los chilenos afirma que este viernes le ganaremos a Perú, y el nuevo técnico parte con un considerable apoyo popular: el 61% aprueba la gestión de Ricardo Gareca. Éstos son los principales hallazgos de un sondeo hecho por Panel Ciudadano-UDD este viernes, en las horas previas al debut de Chile en la Copa América 2024 frente al combinado del Rímac.

El estudio es el inicio de una medición longitudinal donde se irá monitoreando durante y posterior al torneo continental la evolución de las percepciones de las personas, algo que Panel Ciudadano-UDD puede realizar dado que encuestará a la misma muestra para cada uno de los partidos y tras el cierre de la participación chilena en el torneo.

“Vamos a seguir a 1.200 personas durante toda la Copa América, independiente de lo que dure, por los partidos de Chile al menos. Entonces estamos partiendo ahora con el día del debut de Chile, midiendo cuál es el estado de ánimo, cuáles son las expectativas de hasta qué fase va a llegar Chile, cómo va a ir contra Perú, si se ha aprobado o desaprobado la gestión del director técnico, cuál es su jugador favorito, ese tipo de cosas, para ver cómo va cambiando a medida de que vamos viendo el desarrollo de la Copa América y el desempeño que va teniendo la selección”, señala a CNN Chile Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano.

“La idea también es que se puedan cotejar otro tipo de variables que no tienen que ver directamente con el fútbol, pero que diversos estudios dicen que también se afectan: por ejemplo, el patriotismo, una variable que es bien afectada con campeonatos deportivos”, agrega Lavín.

En concreto, para el debut de Chile, el 66% de los consultados dice que verá el partido, con el 23% diciendo que no lo hará y un 11% asegurando que no sabe. Entre quienes verán el partido, la división de género es alta: 77% de los hombres versus 55% de las mujeres.

Por el resultado, el 72% de los consultados afirma que ganará Chile, el 13% se juega por un empate y sólo el 3% señala que triunfará Perú, con 12% que no responde.

Mientras tanto, entre los jugadores favoritos sólo cuatro superan el 10% de las menciones: Alexis Sánchez (32%), Claudio Bravo (19%), Eduardo Vargas (10%) y Ben Brereton (10%).

La contradicción de las expectativas

Como uno de sus ejercicios, Panel Ciudadano-UDD consultó a sus encuestados de dos maneras sobre las expectativas que las personas tienen sobre el desempeño de Chile en la Copa América 2024.

Ahí se da un fenómeno muy particular. Al consultar “quién cree que va a ser el campeón”, Chile recibe 37% de las menciones, con Argentina (20%) y Brasil (18%) detrás. Sin embargo, cuando se consulta a qué fase creen las personas que llegará La Roja, sólo el 12% señala que lo ve alzando la copa, con el 26% señalando que llegaría a la final, mismo porcentaje que lo ve llegando a cuartos de final.

El 12%, en tanto, afirma que Chile llegará a semifinales y el 9% asegura que no superará la fase de grupos, con un 13% que no sabe o no contesta.

El sondeo fue realizado a 1.082 casos entre las 12 y las 17 horas de este viernes, con un 90% de tasa de respuesta, y tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales.