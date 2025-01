Tras polémico retiro del Australia Open: Djokovic publica resonancia magnética en sus redes y emplaza a “expertos” en lesiones

El retiro de Novak Djokovic en las semifinales del Australia Open ante Alexander Zverev el viernes dejó una ola de controversia; marcada por los abucheos del público presente y un posterior emplazamiento del tenista serbio en sus redes sociales.

Durante el encuentro, Djokovic, quien arrastraba molestias físicas desde el duelo previo con Carlos Alcaraz, decidió abandonar tras el primer set debido a un desgarro muscular.

“Los exámenes señalan que tengo una rotura, y por eso me retiré. Desde que le gané aAlcaraz, no había tocado una raqueta hasta unas horas antes de la semifinal”, explicó el jugador de 37 años en una conferencia de prensa posterior al encuentro con el alemán.

También agregó que, pese a sus esfuerzos, el dolor se intensificó: “Quizás, si hubiese ganado el primer set, hubiese intentado jugar un poco más, pero no tenía energía para soportar tres horas más”.

Lee también: Hans Gildemeister y su alarma sobre el tenis chileno: “No veo una renovación de aquí a ocho años más”

En cuanto a la reacción del público, que lo abucheó en cuanto se retiró de la cancha, Djokovic comentó: “No sé si me entienden o quieren entenderme. Pagaron para ver un gran partido, y entiendo su reacción. Pero yo conozco mi cuerpo y sé todo lo que he entregado a este torneo en 20 años”.

El propio Alexander Zverev, su rival en las semifinales, no tardó en expresarle su apoyo desde la Rod Laver Arena, rechazando las críticas que recibió tras su retiro.

“Por favor, no abucheen a ningún jugador, y mucho menos a Novak. Ha hecho todo lo imaginable por este deporte, ha intentado competir a pesar de sus problemas, sé que han pagado una entrada, pero lleva 20 años dándolo todo por este deporte y ganó este torneo con el abdominal roto y una lesión en los isquiotibiales. Demuéstrenle un poco de cariño“, enfatizó.

Pero las críticas no cesaron, y esta mañana, el serbio abordó la controversia a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen de su resonancia magnética.

Acompañó la fotografía con un irónico mensaje: “Pensé en dejar esto aquí para todos los ‘expertos’ en lesiones deportivas”.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025