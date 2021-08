Tras su despedida oficial del FC Barcelona, el futbolista argentino Lionel Messi recurrió a su cuenta de Instagram para entregar un emotivo mensaje a sus seguidores.

“Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo”, comenzó diciendo el ídolo trasandino.

Antes, en la conferencia de prensa, Messi no pudo contener las lágrimas al despedirse del que fue su club durante más de dos décadas.

“Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta”, añadió en su mensaje publicado en redes sociales.

Para finalizar, aseguró que aunque se va, “no es un adiós, solo un hasta luego”.

Barcelona dijo el jueves que el jugador de 34 años dejará el club, a pesar de que ambas partes habían llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato, citando obstáculos económicos y estructurales para la renovación del acuerdo.