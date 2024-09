Nació sin brazos y a los 7 años empezó a jugar: La historia de Nicolás Basaez, el tenista chileno que jugará el US Open

El deportista oriundo de La Ligua participará esta semana en el circuito de parastanding del US Open, donde se enfrentará a tenistas de todo el mundo. “Para mí nada es imposible. Yo voy a dejarlo todo y a demostrar que Chile tiene los mejores tenistas”, contó en una entrevista.

Cada cierto tiempo se conocen inspiradoras historias de personas que lograron sobreponerse a los obstáculos y destacar en diversas disciplinas. Una es la de Nicolás Basaez, tenista chileno que este martes llegó a Nueva York para participar del circuito de parastanding del US Open.

El atleta oriundo de La Ligua llega al prestigioso torneo estadounidense como el nº 1 de Chile en parastanding tenis, una modalidad de juego para personas que tienen una discapacidad física, pero que juegan “sin utilizar silla de ruedas”, según detallan en su sitio web.

Basaez, el único latinoamericano que participará en el campeonato, competirá este 4, 5 y 6 de septiembre en singles y en dobles contra atletas de diversas partes del mundo. “El sueño hecho realidad”, escribió en una historia de Instagram (@nicolas_basaez).

“Nada es imposible”

Nació sin brazos debido a una malformación congénita, pero ello no lo detuvo de comenzar a practicar tenis con tan solo siete años. Su objetivo era llegar a ser uno de los mejores del mundo y lo logró, ya que está a punto de participar en su segundo Grand Slam del año.

En conversación con Radio Bío-Bío, partió recordando el día que lo invitaron al US Open. “Era julio y de repente me llega un correo en que me dicen ‘Nico, fuiste escogido dentro de los ocho mejores del mundo para estar en el US Open” y me dijeron que querían que estuviera allá”.

“Yo contentísimo, porque llegar a un Grand Slam para una persona de un pueblo tan pequeño de acá de La Ligua (Región de Valparaíso), no lo podía creer (…). Para mí es un orgullo estar representando a mi país y a mis auspiciadores”, complementó.

Confesó estar nervioso, pero contento a la vez. “Que me vean como inspiración me llena de orgullo y es lo que más impulso me da, para ir a demostrar todo allá y que la ITF (Federación Internacional de Tenis) vea que el tenis es para todos. Mi sueño es poder llegar a unos juegos paralímpicos o a unos parapanamericanos”.

“Para mí nada es imposible. Yo voy a dejarlo todo y a demostrar que Chile tiene los mejores tenistas, que Chile tiene los mejores deportistas, a representar a Sudamérica y dejar un camino ya marcado para las futuras generaciones. Qué mejor que ir allá y que la gente se dé cuenta de que en esta vida todo se puede”, afirmó.