Murió a los 30 años, Modou Jadama, exdefensa de Colo Colo

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Modou Jadama, un futbolista de origen gambiano que hizo su debut profesional en Colo Colo.

La noticia fue confirmada por el exarquero del club, Ignacio González, a través de su cuenta de Instagram.

En una historia, González compartió una fotografía con Jadama, expresando: “Qué terrible noticia. Que en paz descanses, amigo mío”.

Lamentamos el sensible fallecimiento del ex jugador formado en Colo-Colo, Modou Jadama, quien defendió la camiseta del Eterno Campeón entre el 2013 y 2016. El ex defensa llegó muy joven a los albos donde completó su período de formación.

Extendemos nuestras condolencias a toda… pic.twitter.com/QEWPD3kpoa

