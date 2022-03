(CNN) – El futbolista belga del Cercle Brugge, Miguel Van Damme, murió a los 28 años de leucemia, dejando atrás a su esposa e hija pequeña.

“Es con la mayor tristeza que informamos que nuestro amigo y compañero de equipo Miguel Van Damme perdió la pelea en su larga y desigual batalla contra la leucemia“, comunicó el club.

“Las palabras no alcanzan para describir lo que sentimos, a pesar de que sabíamos que las cosas no habían ido bien durante un tiempo. Hoy es un día extremadamente difícil en los casi 123 años de historia de Cercle Brugge”, agregaron, enviando condolencias a la esposa del portero, Kyana, su hija Camille, así como sus padres, hermana, amigos y familiares.

A Van Damme le diagnosticaron leucemia en 2016 y se sometió a varios tratamientos para el cáncer durante cinco años.

“Miguel, tu perseverancia y fuerza para intentarlo una y otra vez, revés tras revés, fue admirable. Eres un ejemplo de positivismo, persistencia y espíritu de lucha. Una fuente de inspiración para todo aquel que lucha. Por siempre en nuestro corazón verdinegro, #16″, agregó el club.

El gigante español Real Madrid dijo en un comunicado que “lamenta profundamente” la muerte de Van Damme y que “expresa sus condolencias y cuidado y afecto a todos sus familiares y seres queridos, su club y compañeros de equipo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Van Damme (@miguelvd16)

La pareja de Van Damme le rindió homenaje en Instagram y escribió: “Nuestro querido papi se fue anoche a su último partido, un partido que ya no se puede ganar. Nos dejaste muy lento, pero lo volviste a hacer a tu manera… muy fuerte. Luchaste como un león”.

“Estamos muy agradecidos por lo que fuiste. Un ejemplo para muchos. Me has hecho darme cuenta de que no existe tal cosa como darse por vencido, incluso si sólo hubo un pequeño atisbo de éxito, una y otra vez lo superaste. Descansa ahora cariño, te lo has ganado con creces, ya estás libre de todo dolor”, agregó.