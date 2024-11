Nadie está obligado a lo imposible: Lo que dejó la derrota de Mike Tyson frente a Jake Paul

A 19 años de la última pelea profesional y con 58 años de edad, "Iron Mike" simplemente no pudo equiparar la energía y altura del youtuber e influencer, quien de todas formas concluyó homenajeándolo hacia el término del duelo.

(CNN) – El YouTuber convertido en boxeador Jake Paul derrotó al ex campeón de peso pesado Mike Tyson por decisión unánime en su muy esperado combate profesional el viernes por la noche en Arlington, Texas.

Peleando frente a 72.300 fanáticos en el estadio AT&T, la casa de los Dallas Cowboys, Paul controló la mayor parte de la pelea contra Tyson, ganando por decisión unánime, después de que los tres jueces fallaran a su favor con puntajes de 80-72, 79-73 y 79-73.

Con la victoria, Paul mejora a 11-1 en su carrera profesional, incluidos siete nocauts, y se convierte en el sexto peleador en derrotar al miembro del Salón de la Fama en su carrera.

“En primer lugar, Mike Tyson, es un gran honor”, le dijo Paul a Tyson después del combate. “Él es el mejor de todos los tiempos. Lo admiro, me inspira y no estaríamos aquí hoy sin él. Este hombre es un ícono y es un honor poder pelear con él”.

Los primeros rounds fueron bastante tranquilos, ya que ambos boxeadores se acostumbraron a los estilos de lucha de cada uno.

Tyson, que no había peleado en un combate profesional en 19 años, salió agresivo en el tercer round, arremetiendo con golpes fuertes y golpeando a Paul al principio. Sin embargo, Paul respondió varios momentos después, atrapando a Tyson con varios golpes bien lanzados, que parecieron sacudir al ex campeón de peso pesado.

El boxeador de 58 años comenzó a mostrar signos de fatiga por primera vez en el combate y se quedó inmóvil. Nunca mostró las caídas, los resbalones ni las explosiones hacia adelante con golpes que alguna vez le valieron 44 nocauts.

Roy Jones Jr., con quien Tyson peleó por última vez en una exhibición en noviembre de 2020, estuvo en el panel de transmisión y notó la falta de movimiento de Tyson. “No me gustan las piernas de Mike. No me gustan las piernas de Mike en absoluto”.

Paul continuó tomando el control de la pelea a partir de ahí, conectando sus combinaciones y dándole problemas a Tyson con sus jabs. Tyson mostró ráfagas de energía durante los últimos asaltos, pero nunca demostró ser una amenaza real.

La pareja originalmente estaba programada para pelear en julio de este año, pero se pospuso cuando Tyson experimentó un brote de úlcera en un vuelo.

Después de la pelea, se le preguntó a Tyson si sentía que había demostrado al mundo que podía llegar hasta el final, a pesar de su edad.

“No le demostré nada a nadie, solo a mí mismo. No soy uno de esos tipos que busca complacer al mundo. Simplemente estoy feliz con lo que puedo hacer”, dijo Tyson.

En su carrera profesional, Tyson fue conocido por sus brutales nocauts, ganando de manera contundente contra leyendas como Michael Spinks y Larry Holmes. Su última victoria profesional fue en febrero de 2003, cuando derrotó a Clifford Etienne con un nocaut en el primer asalto. Su última pelea fue una pelea de exhibición contra Jones Jr. en noviembre de 2020, que terminó en empate.

La pelea del viernes fue quizás la pelea más destacada hasta la fecha para Paul, quien tuvo una introducción poco convencional al boxeo, que dijo que comenzó “como una extravagancia de YouTube” de personas que lo desafiaban a él y a su hermano Logan.

En enero de 2020, Paul subió al ring para su primera pelea profesional, venciendo al YouTuber Ali Eson Gib por nocaut técnico. Desde su debut, ha derrotado al jugador de baloncesto retirado Nate Robinson y a las ex leyendas de la MMA Tyron Woodley, Anderson Silva y Nate Díaz.

En febrero del año pasado, Paul sufrió su primera derrota a manos de Tommy Fury, el hermano menor del ex campeón de peso pesado Tyson Fury.

Paul se recuperó de la derrota con una victoria por decisión unánime sobre el luchador retirado de la UFC Díaz. En sus últimas peleas, derrotó a los boxeadores profesionales Andre August y Ryan Borland, así como al campeón de boxeo a puño limpio Mike Perry.

Espectadores de Netflix informan de problemas generalizados para transmitir la pelea

La pelea del viernes por la noche fue el primer evento de boxeo en vivo de Netflix, que incluyó siete combates llenos de acción.

Sin embargo, los espectadores en las redes sociales informaron durante toda la noche que estaban teniendo problemas para ver el evento en la plataforma de transmisión. Algunos de los problemas incluían retrasos en el almacenamiento en búfer, demoras y problemas para cargar la pelea.

Según DownDetector, alrededor de 90.000 espectadores informaron cortes en la hora previa a la pelea.

Algunos espectadores de las redes sociales publicaron imágenes de sus pantallas de televisión congeladas y otras de la rueda de carga girando, diciendo que tuvieron que volver a cargar la aplicación para poder verla.

Otro problema reportado fue el sonido de la transmisión, más notablemente durante una entrevista con el dueño de los Cowboys, Jerry Jones. Mientras hablaba con otros analistas, el micrófono de Jones no parecía funcionar, lo que dificultaba que los espectadores escucharan lo que estaba diciendo.

Netflix se negó a comentar sobre los problemas.

“Este es el evento más grande”, dijo Paul sobre el éxito de la pelea. “Más de 120 millones de personas en Netflix. Hicimos que el sitio colapsara”.

La plataforma de transmisión emitirá a continuación dos partidos de la NFL el día de Navidad, después de firmar un contrato de tres temporadas con la liga. También a partir de 2025, el programa semanal “Raw” de la WWE se presentará en la plataforma.

Un emocionante combate coestelar termina en polémica

En el combate coestelar, se enfrentaron por segunda vez Katie Taylor y Amanda Serrano. El público y los comentaristas estallaron en incredulidad y abucheos cuando Taylor obtuvo la victoria por decisión unánime.

Las dos peleadoras dieron una clase magistral, Serrano fue la agresora y Taylor se lanzó hacia adelante con golpes de poder, a menudo chocando cabezas con la retadora. En el octavo asalto, a la campeona se le dedujo un punto después de que su cuarto cabezazo fuera declarado culpable.

Serrano parecía tener el control y la decisión la tomó por sorpresa. Después de la pelea, Serrano llamó a Taylor una “peleadora sucia”. Según Compubox, Serrano superó a la campeona 324-217.