(CNN) — El piloto de Fórmula Uno Mick Schumacher dijo que estaba “bien” luego de ser transportado al hospital el sábado luego de un terrible accidente durante la clasificación para el Gran Premio de Arabia Saudita, según una publicación de su cuenta de Twitter.

Una evaluación inicial encontró que no sufrió lesiones, pero el conductor de 23 años fue llevado a un hospital para “chequeos preventivos”, dijo su equipo, Haas . El equipo anunció más tarde que fue puesto en libertad y que había regresado a su hotel.

Schumacher, hijo del siete veces campeón mundial Michael Schumacher, perdió el control de su auto y se estrelló de frente a la salida de la curva 12 durante la Q2 de clasificación en el Circuito Jeddah Corniche. Momentos después del choque, se levantó la bandera roja para permitir que el equipo médico atendiera al conductor alemán.

La sesión de clasificación se retrasó durante casi una hora cuando los comisarios despejaron la pista de escombros. Schumacher fue mostrado en la transmisión sentado en una camilla y conversando mientras esperaba que lo subieran a la ambulancia aérea.

Luego del accidente, el equipo anunció que Schumacher no participará en el Gran Premio, programado para el domingo, y agregó que solo participará uno de sus pilotos, Kevin Magnussen, quien se clasificó décimo para la carrera del domingo.

“Kevin, después de no haber practicado mucho ayer, creo que hizo un trabajo fantástico hoy entrando en la Q3. Su última carrera no fue como estaba planeada, pero creo que se debió a que no tuvo suficiente tiempo en la pista. Todavía estamos contentos con Q3 y P10 mañana”, dijo el director del equipo Haas, Guenther Steiner, en un comunicado.

En su propio comunicado, Magnussen dijo que el equipo “tendrá que estar contento con la Q3, pero el auto fue mejor que la P10, no aproveché al máximo”.

El Gran Premio de Arabia es la segunda carrera de la nueva temporada y llega en el séptimo aniversario del inicio de la guerra civil en Yemen.

La carrera de 50 vueltas se lleva a cabo en medio de la controversia sobre el historial de derechos humanos del país y las preocupaciones de seguridad después de que los rebeldes hutíes de Yemen atacaron una instalación de almacenamiento de petróleo cerca de la pista el viernes.

“Tras el incidente ampliamente informado que tuvo lugar en Jeddah el viernes, ha habido una amplia discusión entre todas las partes interesadas, las autoridades del gobierno saudí y las agencias de seguridad que han dado garantías completas y detalladas de que el evento es seguro”, F1 y el organismo rector del deporte FIA. dijo en un comunicado.