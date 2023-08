(CNN) – La estrella del fútbol femenino estadounidense Megan Rapinoe se pronunció con una dura crítica al comportamiento de Luis Rubiales tras la victoria de España en el Mundial, este domingo.



Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), le dio un beso no consentido en los labios a la estrella española Jennifer Hermoso, después de que la jugadora de 33 años recibiera su medalla de oro tras la victoria del equipo contra Inglaterra en la final de la Copa Mundial Femenina.

“Me hizo pensar en lo mucho que se nos exige que aguantemos“, declaró Rapinoe a The Atlantic cuando se le preguntó por el beso y por los problemas que rodeaban a La Roja antes del torneo. “Piensa en todo lo que ha tenido que soportar esa selección española: algunas de las jugadoras que se manifestaron el año pasado [para protestar contra los malos tratos] todavía no están en el equipo”.

En septiembre de 2022, 15 jugadoras de la selección española femenina senior enviaron cartas firmadas personalmente a la RFEF por correo electrónico para anunciar que no jugarían más con el equipo nacional, a menos que se produjeran cambios sustanciales en el cuerpo técnico, según informó Cadena Ser.

Sin embargo, la RFEF respaldó al seleccionador Jorge Vilda, y salvo tres de las 15 jugadoras que enviaron cartas, todas se perdieron la triunfal campaña de España en el Mundial.

“Tal vez eso fue algo que las impulsó [a ganar la final], pero no debería ser así”, añadió Rapinoe, quien también declaró a The Atlantic que las acciones de Rubiales después de que España ganara el Mundial demuestran el “profundo nivel de misoginia y sexismo” de la federación española y del propio Rubiales.

La indignación en torno a Rubiales se desató a raíz de un video en el que se lo ve abrazando a Hermoso, poniéndole ambas manos en la cabeza antes de besarla. Después le da unas palmaditas en la espalda mientras ella se aleja.

“¿En qué mundo al revés vivimos? En el escenario más grande, donde deberías estar celebrando, Jenni [Hermoso] resulta agredida físicamente por este tipo“, continuó Rapinoe.

Los comentarios de Rapinoe se producen en medio de una creciente presión sobre Rubiales.

Este martes, un día después de que Rubiales pidiera disculpas y admitiera que “cometió un error” al besar a Hermoso, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que las disculpas de Rubiales eran “insuficientes”.

“Es verdad que ha habido algunos comportamientos, en este caso del señor Rubiales, que si manifiestan algo es que en nuestro país aún queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad y respeto y en esa equiparación de derechos entre las mujeres y los hombres”, dijo Sánchez.

“Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso creo que no son las adecuadas y que, por lo tanto, el señor Rubiales tiene que seguir dando pasos para aclarar lo que todos vimos”.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) del gobierno español también se pronunció sobre el incidente y asegura que tomará medidas contra Rubiales si la RFEF no lo hace.

El martes, la RFEF convocó a una asamblea general extraordinaria, fijada para el viernes, para tratar las consecuencias del beso no deseado de Rubiales a Hermoso.

En declaraciones al programa “El Larguero” de la Cadena SER, el presidente del CSD, Víctor Francos, aseguró que el Consejo está dispuesto a intervenir después de recibir tres quejas formales por la actuación de Rubiales.