El exdirector ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, abordó los cuestionamientos de Contraloría en relación con los supuestos gastos pendientes de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y dijo tajante: “No nos sentimos en falta, al revés, hemos completado toda la información que se ha requerido, y respecto del año 2023 evidentemente es absurdo pedir que ya lo tengamos rendido si todavía no termina“.

“A mí me tiene en absoluta tranquilidad todo, hemos rendido todo, hemos entregado todo. Sería absurdo que alguien piense que los juegos del nivel que hicimos se hicieron sin gastar recursos de esos 194 mil millones que nos entregaron para organizarnos”, remarcó.

Además, explicó que la Corporación funcionó de acuerdo a un convenio firmado con el Instituto Nacional del Deporte (IND), que luego acudió a Contraloría para que diera el visto bueno y existiera la toma de razón.

Dicho convenio “establece como cierre el mes de junio de 2024 y después de esa fecha de cierre hay 45 días para hacer la rendición”, entonces “pretender que la rendición estuviera ayer es imposible en la práctica”.

De todas maneras, apuntó a que “la autoridad tiene derecho a utilizar todas las herramientas que sean necesarias y después veremos los resultados que esto tome”.

“Seamos realistas”

Mayne-Nicholls insistió en que “es imposible que el Instituto Nacional del Deporte rinda si todavía estamos dentro de los plazos”.

“Seamos realistas, por favor, las cosas tienen un costo y después se hacen las rendiciones que corresponden, en las fechas que corresponden. La normativa nos deja plazos y tenemos que cumplir”, aseguró.

¿Qué dijo Contraloría?

La contralora (s) Dorothy Pérez compareció la mañana del miércoles ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga posibles irregularidades entre los años 2018 y 2023, en la organización y obras de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

El ente regulador revisó la legalidad de las contrataciones de obras destinadas a la cita deportiva, llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Deportes (IND). Se examinaron 21 resoluciones y la mayoría registró observaciones.

Al respecto, Pérez señaló que, a la fecha, solo se ha rendido un 31,50% de los recursos y Contraloría tomó razón del 5.20%. En la misma línea, señaló que hay rendiciones pendientes por $194 mil millones desde 2020.

Por ello, la Contraloría envió hace 10 días los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) por falta de rendición por un total de $17 mil millones, para que se haga el cobro de esos dineros, puesto que ya se excedió el plazo.

Director del IND respondió

Este jueves el director del Instituto Nacional del Deporte (IND), Israel Castro, llegó hasta la Comisión Investigadora sobre los Juegos Panamericanos.

La autoridad aclaró que los montos que aparecen como no presentados “están en el plazo de rendición, es decir, la corporación tiene plazo para presentarlo, no es que no esté ubicable o que no haya sido presentado”.

También precisó el monto dado a conocer por el órgano contralor, señalando que “no se trataría de 17 mil millones de pesos, sino que son $5 mil”.