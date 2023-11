Este miércoles, la atleta nacional Martina Weil rompió el silencio luego de la polémica que surgió en el equipo femenino de 4×400 metros tras las denuncias de Poulette Cardoch y Berdine Castillo. “Les pido perdón, yo también lo estaba pasando pésimo“, dijo Weil.

Las acusaciones

Poulette Cardoch denunció haber sido sacada del equipo titular en la carrera de la posta 4×400 metros mujeres en los Juegos Panamericanos. “El entrenador del relevo, sin avisar nada, y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo (3ra y 4ta en el ranking) y poner a las dos reservas (5ta y 6ta del ranking)”.

La deportista afirmó que no se le dieron razones de peso o concretas tras la decisión: “Mi sorpresa fue total, jamás imaginé que ocurriría algo así. Había batido mi mejor marca tres veces este año y me había ganado ese cupo en la pista, mediante méritos y marcas objetivas, que me permitían ser parte del equipo titular”.

Situación similar vivió Berdine Castillo, quien sostuvo que también trataron de excluirla de los relevos: “Comencé a ser hostigada por algunas compañeras y el entrenador a cargo de coordinar el relevo. Me instaban a ceder mi cupo en la posta. Las principales excusas que me señalaban eran que debía focalizarme en mi prueba principal”.

El entrenador, quien también marginó a Poulette Cardoch, decidió sacarla del relevo, pero todo fue revertido por el jefe técnico de la federación atlética de Chile y el encargado de velocidad del mismo organismo. Esto porque los criterios de selección habían sido establecidos previamente para evitar este tipo de situaciones.

Sin embargo, finalmente solo Castillo corrió, ya que a Cardoch la situación la superó “emocionalmente”. “No me encontraba en condiciones físicas ni mentales de dar lo mejor de mí, por lo que desistí de ser parte de un relevo en el que me había ganado el derecho de participar”, detalló.

Pese a haber competido, Berdine acusó presiones, insultos y exclusión, no solo de parte de sus compañeras, sino que también de otras figuras como la vicepresidenta de World Athletics y madre de Weil, Ximena Restrepo. “Ella gritó e insultó a técnicos de la Federación Chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo“.

¿Qué dijo Martina Weil?

En un video publicado en redes sociales, Martina Weil partió pidiendo disculpas. “No tengo más que pedir perdón de que mis compañeras de equipo se hayan sentido así (…), de que sientan que el proceso haya sido tan poco transparente, pero, por otro lado, siento que esta fue una decisión técnica que se tomó por separado de las atletas. Esto viene de arriba”.

“Fue la peor experiencia que he tenido en mi vida en una competencia”, lamentó.

La atleta acusó “falta de liderazgo” en el equipo: “Me da mucha pena y rabia que esta situación se haya producido por falta de liderazgo, por falta de manejo, porque en esta, la única disciplina que es colectiva en este deporte tan individual, no había nadie velando por el bien del equipo y eso fue lo que sentí yo y lo que me dio tanta pena”.

Weil reconoció que el apoyo que dio en su momento a Castillo puede que “no haya sido suficiente”: “Me siento super mal y le pido perdón por no haberla sostenido más, pero yo también lo estaba pasando pésimo. O sea, ver a mis compañeras de equipo pasándolo así de mal por la falta de liderazgo que había en el equipo”.

Además, se refirió a las acciones de su madre: “Aunque yo no haya escuchado realmente lo que dijo mi mamá, cuando ella llegó a la pista y me vio llorando (y a las demás atletas), (…) ella ha viajado con nosotras, fue encargada del relevo, entonces creo que vernos a todas nosotras en ese estado fue muy duro para ella también“.

“Desde mi punto de vista, cada una lo pasó peor que la otra. (…) Perdón por no haber sido mejor capitana de equipo, por no haber lidiado con la situación de mejor manera. Nunca fue mi intención que se sintieran así y si no salí a defenderlas más temprano hoy fue porque en verdad no entendía lo que estaba pasando”, cerró.