La leyenda dice adiós: Rafael Nadal anuncia su retiro del tenis profesional

(EFE) – Rafael Nadal anunció este jueves su retiro definitivo del tenis en la final de la Copa Davis que se disputará en Málaga del 19 al 24 de noviembre.

“Estoy aquí para comunicarles que me retiro del tenis profesional”, dijo el jugador español en un vídeo publicado en sus redes sociales.

“Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis, representando a mi país. Es cerrar el círculo”, añadió el ganador de 22 Grand Slams.

“La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil”, afirmó el tenista, de 38 años, que jugó sus últimos partidos en los pasados Juegos Olímpicos de París.

Nadal (Manacor, 1986) se retira con 92 títulos en su historial, el primero de ellos ganado en 2004.

Entre sus logros figuran 14 Roland Garros, cuatro Abiertos de Estados Unidos, dos Wimbledon y dos Abiertos de Australia, dos oros olímpicos y cinco Copas Davis.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024