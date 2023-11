Este viernes, la selección chilena femenina de fútbol mostró su malestar en la final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 tras casi quedarse sin portera contra México.

Al pitido del inicio del partido, el plantel de la Roja se sentó en la cancha y se mantuvieron unos minutos sin empezar el encuentro. Esto en protesta contra la gestión de los distintos entes del fútbol nacional, entre los cuales la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), al menos, no emitió comentarios respecto a las responsabilidades que habría tras estas negligencias.

Las jugadoras fueron ovacionadas por el público en el Estadio Elías Figueroa Brander ubicado en Valparaíso.

En la disputa por el oro, el equipo no cuenta con una portera oficial, y quien asumió el desafío en el partido fue la delantera de Colo-Colo, María José Urrutia.

Esto implica que debido a la falta de jugadores disponibles, la selección contará con tres cambios durante el partido, pero en concreto serían dos, ya que una futbolista se encuentra lesionada.

A esto se suma el retiro de Christiane Endler de La Roja, quien también hizo sus descargos contra la administración de la entidad deportiva.

“Se está trabajando bien. Hay nuevas jugadoras que lo están haciendo muy bien, qué mejor que empezar un proceso ganando una medalla Panamericana, pero sí necesitan más apoyo, más gestión de la ANFP, más recursos. Hay muchas cosas por detrás que no se ven, que no funcionan, esto mismo que no contamos con una arquera para la final“, subrayó.