Tras el triunfo 2-1 ante Estados Unidos que trasladó a La Roja a la final de los Panamericanos, Christiane Endler anunció su retiro de la selección.

“Creo que no hay mejor forma de retirarse que con una medalla, es momento de darle oportunidad a las jóvenes que vienen, de mostrarse, que hagan carrera, que representen a Chile y que sienta eso que se siente en la cancha. Es momento de pasar a otra página, de dar la oportunidad, no hay que ser egoísta“, dijo a la prensa la ganadora del premio The Best de la FIFA tras el encuentro.

En esa línea, añadió: “Es un ciclo cumplido, es algo que venía pensando hace tiempo y creo que es el momento adecuado, por suerte pudimos conseguir una medalla. No hay mejor momento. Hay otra competencia en dos años, que es la Copa América, y creo que con el equipo que hay y con las jugadoras jóvenes que vienen lo van a hacer increíble”.

La histórica arquera de la Selección Chilena se dio el tiempo de analizar el camino recorrido y tuvo palabras de agradecimiento.

“Son diecisiete años en la selección. Un orgullo. Son sueños cumplidos. Años maravillosos, años difíciles también, complicados. Agradecer al público siempre, la oportunidad de haber representado a Chile en un Mundial, en un Juego olímpico, en Panamericanos, no me queda más que agradecer y darle la oportunidad a otras que lo vivan también”, expresó.

Tras ello, criticó duramente a la ANFP. No es la primera vez que lanza críticas o deja en evidencia su malestar por ciertas situaciones.

“Se está trabajando bien. Hay nuevas jugadoras que lo están haciendo muy bien, qué mejor que empezar un proceso ganando una medalla panamericano, pero sí necesitan más apoyo, más gestión de la ANFP, más recursos. Hay muchas cosas por detrás que no se ven, que no funcionan, esto mismo que no contamos con una arquera para la final. Son situaciones que te ponen un poco a la deriva y tú como jugadora tienes que salir a la cancha cuando vienes viajando dos horas en bus, no alcanzas a calentar, te aprietas en el calentamiento porque no llegaste con tiempo. Son cosas que no entiendo, como el local va a dar esta ventaja de viajar a todos los partidos. Son cosas que no entiendo y espero cambiarlas algún día desde el otro lado”, subrayó.

Cabe señalar que Endler no jugará la final del viernes contra México. La decisión va más allá de su voluntad ya que debe volver a Francia a jugar con el Lyon.

“Eso estaba conversado desde antes. Generosamente mi club me dejó venirme antes, perderme un partido allá, pero el partido que viene es muy importante, nos jugamos el primer puesto en la liga y lamentablemente no me puedo quedar“, afirmó.