El atleta cubano-chileno Santiago Ford hizo historia y le otorgó la séptima medalla de oro al país en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en la categoría decatlón.

Durante su brillante participación en el certamen, un hecho llamó la atención. Y es que en la última prueba, cruzó la meta de los 1.500 metros caminando.

¿La razón? Los recuerdos de su dura historia de superación reflotaron en su memoria.

“Esa llegada a la meta, cuando frené, no fue porque quise pararme sino porque me acordé cuando estaba caminando por el desierto a las 5 de la mañana, sin saber qué hacer pero con el objetivo claro que era llegar aquí. Esos últimos 10 metros fueron reflejo de la madrugada, deshidratado. Pero en mi corazón y en mi mente yo sabía lo que quería”, confesó.

La vida del decatleta está marcada de esfuerzo y sacrificio. Aunque tenía una vida “sin problemas” en Cuba, no era lo que él quería.

Luego de decidirse, Ford se puso a planificar y se vino “a la mala”. El 8 de septiembre de 2018 voló de Cuba hacia Guyana. Estuvo diez días hasta que pudo entrar a Brasil y luego a Perú.

No obstante, logró continuar el viaje y llegó a la frontera con Chile. Cruzó el desierto solo, siguiendo la línea del tren y tiempo después se enteró de que pasó por un campo minado.

View this post on Instagram A post shared by CNNChile (@cnnchile)

Tras llevarse la máxima presea de la competencia, Ford dio la vuelta olímpica por la pista atlética del Estadio Nacional, visiblemente emocionado ante el cariño del público. En conversación con la prensa, el deportista recordó los duros momentos que vivió al comienzo de su arribo al país.

Pese a ello, dijo sentirse querido por la gente. “Al principio quizás no fue como pensaba, pero nunca perdimos la esperanza. Dios me dio la oportunidad de crear una familia maravillosa. Cinthia, mi polola, que me banca de principio a fin. Mi hijo, mi entrenador, mis padres en Cuba”, manifestó.

Asimismo, sinceró que en un punto le temblaban las piernas producto de los nervios durante la prueba de lanzamiento de disco. “Yo decía ‘dios mío cómo salgo de acá’. Pero el pueblo chileno yo creo que sopló ese disco y llegó a donde tenía que llegar. Y estamos celebrando todos juntos“, dijo.

Incluso, sus colegas de la delegación cubana se levantaron a aplaudir su aguerrido triunfo.

“Tenía a mis compañeros arriba, era imposible olvidar el pasado sabiendo que luchamos juntos. Yo tomé una decisión, ellos la respetaron desde el primer momento. Voy a compartir con ellos, con mi familia. Son muchos años que no nos vemos. Tengo amistades de allá, con los que pasamos años juntos, éramos hermanos en Cuba y ahora contrincantes acá. Pero la hermandad perdura“, añadió.