La rabia de Garín tras agresión de Bergs: “Ustedes no tienen los huevos de descalificarlo”

Tras ser atendido por los médicos del de la pista, Garín pidió la descalificación del belga, negándose a reanudar el partido luego de que ello no se concretara.

Este domingo, una insólita situación se vivió en el marco de la Copa Davis: Cristian Garín sufrió una agresión de parte de Zizou Bergs, lo que desató la molestia del chileno.

¿Qué pasó?

Bergs consiguió romper el saque del chileno en el undécimo juego del tercer set y, eufórico, corrió rápidamente a su banco antes de sacar para intentar ganar.

En el intercambio de lado, chocó con su hombro en el rostro de Garín, quien cayó al suelo, quedándose durante largos momentos tendido debido al dolor.

El chileno, que consideraba que el acto de su rival había sido una agresión, pidió la descalificación del belga luego de ser atendido por los médicos del torneo.

Con el marcador 6-3, 4-6 y 6-5 para Bergs y antes de servir para ganar el cuarto duelo de la eliminatoria, el chileno se negó a reanudar el partido.

Por ello, en primera instancia fue penalizado por el árbitro Carlos Ramos, pero al insistir en su actitud, fue descalificado y se otorgó el triunfo a Bélgica por 6-3, 4-6 y 7-5.

Garín: “no tienen los huevos”

En registros del momento se aprecia a Garín sumamente molesto por lo ocurrido. “Alguien me pasa, me arrolló la cabeza (…). Jamás me pasó algo así en mi vida”, parte señalando.

“No voy a jugar porque ustedes no tienen los huevos de descalificarlo a él, pero a mí sí (…). Me arrolló, me pegó en la cabeza, me caí al suelo, me desmayé”, agrega, mientras repite “échame, échame, échame”.