“Cada situación te va haciendo más fuerte”: La hazaña de Joaquín Niemann para llegar a los Juegos Olímpicos

En estos Juegos Olímpicos de París 2024, CNN Chile repasa la historia y trayectoria de algunos de los deportistas chilenos que competirán en la cita de los anillos.

Cuando Joaquín Niemann agarra su palo de golf es serio; puede haber una multitud, pero no pierde su concentración. Ese mismo profesional alguna vez fue un niño, que con tan solo cuatro años imitaba a su padre, Jorge Niemann, quien practicaba como aficionado en el Club Las Palmas de Lonquén.

A medida que crecía, su carácter se iba formando. Fue entrenado por Eduardo Miquel a través de una beca en el Sport Francés. Luego, recibió apoyo de la Federación Chilena de Golf, entidad que hasta el día de hoy lo llena de elogios.

En el deporte siempre hay sacrificios cuando uno quiere alcanzar un alto rendimiento. Esto lo sabe bien Niemann, quien en entrevistas ha expresado que uno de los momentos más difíciles fue irse de Talagante, perder a sus amigos de infancia y luego enfrentar la separación de sus padres.

“Fue duro, pero estas vivencias me ayudaron mucho en varios aspectos de mi personalidad. Aprendí a arreglármelas solo y empecé a ser más autónomo. Me he convertido en una persona más fría de mente, y eso es algo muy importante a la hora de jugar este deporte”, expresó Joaquín Niemann.

El “Joaco”, como es conocido por su entorno más cercano, empezó a ver los resultados en 2018, cuando ganó el Prince of Wales Country Club, llegando a ser número 1 del mundo en el Ranking Mundial Amateur (WAGR) al LAAC. Así fue como entró a las ligas del golf profesional.

Ya ha sido parte de torneos importantes como el PGA Tour, ganándose el respeto y admiración de sus pares. Tiger Woods se refirió a Niemann en una oportunidad: “Lo vi jugar, tiene un swing hermoso y un talento impresionante. Es muy joven y tiene el mundo por delante”.

Niemann llega a los Juegos Olímpicos de París 2024 con varias competencias y un buen año en su desempeño. Su lema acerca de su destreza, comentó en una conversación con CNN Chile Golf, es que “cada torneo te va sumando experiencia, y cada situación te va haciendo más fuerte”.

No cabe duda de que Joaquín luchará por llevar una presea a casa.