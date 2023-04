El tenista chileno Nicolás Jarry (59°) cayó en la primera ronda y quedó eliminado del ATP de Marrakech, en Marruecos, tras perder en tres sets ante el italiano Andrea Vavassori (52° dobles).

El número uno nacional no demostró el nivel que mantuvo durante su participación en el torneo sudamericano. De esa forma, cayó por 6-2, 3-6 y 6-3 tras dos horas y cuatro minutos de partido.

Vavassori partió fuerte con dos quiebres con los que se hizo la ventaja. Jarry, por su parte, se mostró errático hasta la mitad del segundo set, cuando parecía que había posibilidades de remontar el encuentro. Sin embargo, en el tercer tramo, el chileno perdió profundidad y acabó por perder el partido.

De esa forma, el chileno fue eliminado del torneo en marruecos en la primera ronda.

De igual forma, el “príncipe” recibió una buena noticia nada más salir del partido, cuando supo que será parte del cuadro principal del Masters 1.000 de Montecarlo. Esto luego que Rafael Nadal (14°) y Carlos Alcaraz (2°) anunciaran su baja debido a lesiones.

Al ser el primero en la lista de espera para el torneo, Jarry clasificó por default.

Sadly our 11-time champion won't be playing this year 😔

Hopefully see you next year, @RafaelNadal 🙏 pic.twitter.com/1g3oTPZmHB

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 4, 2023