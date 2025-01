Jannik Sinner suma su tercer Grand Slam y encabeza la nueva generación de leyendas del tenis en el Australian Open

El 1° del tenis mundial, Jannik Sinner, continúa marcando una nueva era en el deporte a sus apenas 23 años de edad.

Este domingo, el italiano se consagró campeón del Abierto de Australia tras superar en sets corridos al alemán Alexander Zverev, con parciales de 6-3, 7-6(4) y 6-3.

Con este título, Sinner defiende su corona en Melbourne Park y alcanza su tercer Grand Slam, consolidando además su posición como líder del ranking ATP.

El triunfo en Australia no solo destaca por su calidad tenística, sino también por los récords que sigue acumulando. Con ocho Grandes Títulos a su haber —que incluyen campeonatos de Grand Slam, torneos ATP Masters 1000 y las Finales Nitto ATP—, Sinner se sitúa como el primer italiano en la historia en conquistar tres títulos de esta categoría.

El logro supera las dos coronas de Nicola Pietrangeli, considerado una leyenda del tenis en su país.

El partido, disputado en Melbourne Park, se caracterizó por la solidez de Sinner, quien no enfrentó puntos de quiebre en todo el encuentro. En el primer set, un quiebre en el octavo juego fue suficiente para que el italiano se impusiera 6-3.

El segundo set, más equilibrado, se definió en un desempate donde Sinner mostró su jerarquía al ganarlo 7-6(4).

Finalmente, un quiebre en el sexto juego del tercer set selló la victoria, asegurando el trofeo sin mayores complicaciones.

La derrota, en tanto, fue un golpe duro para Zverev, de 27 años, quien ahora suma tres finales de Grand Slam perdidas en su carrera.

Una vez finalizado el partido, Sinner protagonizó un emotivo gesto al consolar al alemán, visiblemente afectado por el resultado.

Con este nuevo título, Sinner extiende su racha de 29 victorias consecutivas en torneos de la categoría Grandes Títulos, una estadística que incluye triunfos en competencias como el US Open, Cincinnati, Shanghái y las Finales Nitto ATP.

Este desempeño le permite acercarse a los registros históricos de figuras como Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, quienes dominan los rankings históricos en esta categoría.

Congratulations to the back-to-back #AusOpen men’s singles champion, and the first Italian player in history to win 3 Grand Slam titles, @janniksin! https://t.co/qwcFSLepLd

— Billie Jean King (@BillieJeanKing) January 26, 2025