El escándalo en la Federación Atlética de Chile (Fedachi) por el caso de la posta 4×400 femenina de los Panamericanos de Santiago 2023 ha tomado un nuevo giro con las nuevas revelaciones del jefe del área de velocidad de la federación, Juan Pablo Raveau.

El periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello dio conocer esta jornada la versión que dio Raveau al Comité de Ética de la Fedachi durante la edición de su programa.

En la instancia, Juan Pablo Raveau detalló cómo Marcelo Gajardo, el coach del equipo, tomó la controvertida decisión de sacar a las corredoras Poulette Cardoch y Berdine Castillo de la competencia, generando tensiones y conflictos dentro del equipo técnico y con las atletas.

Además, Raveau aseguró que Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics, intervino de manera agresiva, insultándolo y cuestionando sus decisiones.

Estas revelaciones serían claves en la investigación que se lleva a cabo contra Gajardo y Restrepo al interior de la institución deportiva y arrojan luz sobre los eventos detrás de este episodio.

¿Qué fue lo que dijo Raveau?

“El día de los relevos 4×400, llegué temprano a la pista, al igual que el técnico del equipo 4×400 varones, Cristóbal Lagos. Mientas esperábamos la llegada de los equipos de las damas y varones, estuvimos conversando, entre otras cosas, de la extraña actitud del señor Gajardo, al no decir el orden de las atletas del relevo”, relató Raveau.

En esa línea, el jefe de velocidad añadió que “el señor Gajardo se llevó a las damas al otro extremo de la pista y yo me quedé con Jorge Grosser (…) Ahí me entero de que Gajardo ha sacado del equipo a Poulette Cardoch. Casi simultáneamente, el técnico Bastián Carter me envía un mensaje, diciéndome que Gajardo también sacó a Berdine Castillo. Inmediatamente y muy molesto lo voy a encarar”.

Raveau reveló que tras enterarse de eso, se contactó inmediatamente con el gerente técnico Felipe de la Fuente, quien pese a haber contactado a Gajardo, no pudo cambiar la decisión.

En la declaración, el jefe del área de velocidad de la federación también reveló que vio afectadas a las corredoras Cardoch y Castillo por el poco respaldo que sintieron de sus compañeras ante la decisión arbitraria.

Y pese a que Felipe de la Fuente intentó controlar la situación, en desmedro de Marcelo Gajardo, Ximena Restrepo lo impidió.

“Ximena me encara e insulta, diciéndome que ‘hacemos todo mal’. Se expresa con voz muy alta y fuerte, y me grita ‘tú haces todo mal, hueón de mierda. Cómo vas a incluir a Berdine si acaba de correr los 800 metros’”, relató Raveau.

El coach le respondió, según su versión, que Berdine se había ganado ese derecho, ya que estaba “preparada para correr, pero ella sigue gritando e insultando”.