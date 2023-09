“Era como una ópera: ¡llena de pasión!”. Esta parte de las reacciones de usuarios ingleses en redes sociales que se sorprendieron con la emotiva interpretación del himno de Chile cuando iba a comenzar el duelo de nacionales contra la selección de Inglaterra en el Mundial de Rugby 2023.

Los Cóndores protagonizaron uno de los momentos más emotivos del encuentro que se realizó en el Estadio Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq (Francia).

“Se nos pone la piel de gallina al ver a la afición chilena cantar su himno. Definitivamente, tenemos corazones en esto para ganarlo”, expresó una usuaria en X, mientras que otro dijo que Chile “cantó apropiadamente su himno nacional. Debe ser muy agradable tener un himno nacional que en realidad sea una canción buena y conmovedora”.

Goosebumps watching the Chilean fans sing their anthem. Hearts definitely in it to win it. #RugbyWorldCup #eng #Chile — Rosh. (@roshnigajjar) September 23, 2023

#Chile properly belted out their national anthem. It must be so nice having a national anthem that's actually a good, rousing song #ENGvCHI #RugbyWorldCup — 🐝🐝 Simon Emms – The Shropshire Beekeeper 🐝🐝 (@TheShroppieBeek) September 23, 2023

“Qué himno de Chile. Era como una ópera: ¡llena de pasión y con un final triplemente repetido!”, publicó otra cuenta.

What an anthem from Chile. It was like an opera – filled with passion and a triple repeat ending too! #RugbyWorldCup — Russell Grant (@THERussellGrant) September 23, 2023

Finalmente, el conjunto nacional perdió 71-0 ante los ingleses, quienes llegaron antecedidos al encuentro con victorias ante Argentina (27-10) y Japón (34-12), asegurando así el primer lugar de la zona.

Tras ello, Chile cerrará su participación en el certamen internacional ante Argentina el próximo sábado 30 de septiembre.