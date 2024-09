Gareca ad portas del partido contra Argentina: “Prefiero que no esté Messi, pero eso no invalida los recursos” que tienen

El "Tigre" entregó detalles sobre la concentración de La Roja en la previa del cotejo en Buenos Aires.

El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, dijo tener confianza en el grupo de jugadores que jugará contra Argentina. Y es que, en el marco de las eliminatorias para el Mundial de 2026, La Roja viajará hasta Buenos Aires para enfrentarse con la Albiceleste este jueves 5 de septiembre.

“Confiar, creer en el grupo y en los muchachos a los que le toque jugar. Estamos en condiciones de poder superarnos”, afirmó el “Tigre”, añadiendo que tiene la confianza de que la Selección va a retomar el nivel que mantenía antes de la Copa América.

También dijo confiar en que “pronto nos vamos a volver a reencontrar con el gol. Tenemos todos los argumentos como para poder hacerlo”.

“En el fútbol hay rachas que se presentan, pero tenemos que saber superarlas. Estoy totalmente convencido que retomaremos el camino, hay que estar muy fuertes”.

Lee también: “Es lamentable”: Los descargos de Gabriel Castellón tras ausencia de jugadores de la U en la nómina de La Roja

En relación con las sensibles bajas para el cotejo, debido a las lesiones de Alexis Sánchez y Diego Valdés, sumado al retiro de Claudio Bravo, dijo que está tranquilo por el hecho de que tiene buenos jugadores.

Cuando se le preguntó si hay un reemplazo para el centrocampista del América de México, Gareca respondió que por el momento no lo ha evaluado, y que para el enfrentamiento de este jueves “no hay posibilidad de un reemplazo inmediato”.

“Creemos que tenemos los jugadores necesarios como para este partido. Después iremos viendo para el segundo partido qué situación se nos va presentando”, indicó.

Argentina sin Messi

Gareca también fue consultado sobre si la ausencia de Lionel Messi o Ángel Di Maria permiten ver a una Argentina distinta, sobre lo que respondió que observa “bien” a esa selección.

“Si me pregunta ¿prefiere que esté Messi o que no esté? Yo digo no, prefiero que no esté Messi, en cuanto a una observación. Pero eso no invalida la categoría o todos los recursos que tiene la selección Argentina, los valores importantes que tienen”,dijo.

En Argentina “han sido capaces de resolver la situación. De hecho, lo ha resuelto, cuando no ha jugado Messi han tenido buenos resultados y buenos rendimientos”.