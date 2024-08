“Es lamentable”: Los descargos de Gabriel Castellón tras ausencia de jugadores de la U en la nómina de La Roja

"No sé si seremos del gusto o no, pero la ilusión de representar a Chile siempre está. Primero trabajamos por el club y la opción de jugar por la selección. Son decisiones del profe y él verá lo mejor para Chile”, expresó el guardameta azul.

Después de quedar como punteros totales del Campeonato Nacional, el arquero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón, expresó su molestia luego de que ningún jugador del equipo fuera citado a la doble fecha eliminatoria para el Mundial 2026.

Y es que en su lista, Ricardo Gareca incluyó a 26 jugadores que serán opción para los partidos de la Selección Chilena contra Argentina y Bolivia, el 5 y 10 de septiembre, respectivamente.

Tras el cotejo, el guardameta azul entregó sus descargos a los medios, tildando como “lamentable” la ausencia de jugadores en la lista.

“No sé si no se toma en cuenta lo que se hace aquí en el torneo nacional o se mira en menos. Creo que hemos hecho un gran torneo, hay muchos jugadores de nosotros que a lo mejor deberían estar por ser punteros del Campeonato. Hemos perdido dos partidos, entonces no sé si es raro o no, pero es lamentable que del puntero del torneo nacional no haya ningún jugador nominado”, dijo.

Además, apuntó a que los buenos resultados obtenidos por el conjunto laico durante esta temporada “dan un respaldo de que se están haciendo las cosas bien”.

“Nosotros sentimos eso, no sé si después afuera se verá o no, a lo mejor (…) no somos del gusto (del entrenador), pero nosotros trabajamos para lo que es la U hoy día, para nuestro presente y trabajamos para nosotros. Después, las cosas se van a dar solas”, afirmó el ex Huachipato.

Finalmente expresó que la ilusión de representar a La Roja “siempre está” y que “no sé si seremos del gusto o no, pero la ilusión de representar a Chile siempre está. Primero trabajamos por el club y la opción de jugar por la selección. Son decisiones del profe y él verá lo mejor para Chile”.