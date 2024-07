Gareca y la Roja aterrizan en Chile tras el adiós en Copa América: “Somos los máximos responsables, pero mejoraremos”

El entrenador de la Selección Chilena asumió la responsabilidad por la eliminación de la cita continental, destacó la necesidad de mejorar la eficacia en ataque, criticó el arbitraje del partido contra Argentina y habló sobre la sanción que lo alejó del banco, entre otros temas.

El entrenador de la “Roja”, Ricardo Gareca, ofreció su primer punto de prensa luego de la dura eliminación en fase de grupos para Chile en la Copa América 2024.

Los nacionales abandonaron la cita continental sin goles en dos de sus partidos y perdieron 1-0 contra Argentina, dejando una estela de críticas y reflexiones sobre el rendimiento del equipo, sobre todo en la ofensiva.

El último encuentro del torneo para Chile, contra Canadá, fue manchado por el polémico arbitraje de Wilmar Roldán, quien decidió temprano en el partido expulsar a Gabriel Suazo y se abstuvo de expulsar al canadiense Moïse Bombito luego de su grosera agresión contra Rodrigo Echeverría.

¿Qué dijo Gareca?

Expectativas no cumplidas

Gareca inició su intervención reconociendo la decepción que siente el equipo y el cuerpo técnico:

“No fue lo que fuimos a buscar, fuimos a buscar la clasificación y no se dio, apenados lógicamente porque teníamos mejores expectativas“, expresó el DT.

Su impresión del arbitraje

“Me pareció apresurada la toma de decisiones en un partido que se jugaba tanto. No me pareció la mejor decisión en ese aspecto”, comentó.

La estricta aplicación del reglamento que lo alejó del banco

Gareca también habló sobre la sanción que lo obligó a ver el último partido desde un palco. El DT explicó que fue sancionado por el reglamento debido a que un jugador no llegó a tiempo al campo durante el partido con Argentina.

“Tratamos de hacer todo lo posible, pero lamentablemente me suspendieron en el partido. Fue muy estricto, porque tan solo un minuto pasó que un jugador no llegó a tiempo y el técnico paga las consecuencias en ese aspecto”.

Además, mencionó las dificultades logísticas, señalando que “era muy rápido la caminata hasta los vestuarios porque son distancias largas también”.

Falta de gol: un problema crítico

La falta de gol fue uno de los temas más discutidos. Chile no pudo marcar en ninguno de los tres partidos disputados.

“Hicimos todo lo posible, pero nunca nos encontramos. Nos costó generar“, admitió Gareca.

Autocrítica y responsabilidad

Gareca asumió la responsabilidad por el rendimiento del equipo. “Somos los que definimos una idea de juego, los que confeccionamos el equipo, los cambios, todo. Tenemos una gran autocrítica en ese aspecto“, declaró.

Aceptó que las críticas son válidas y que deben trabajar en mejorar las estrategias y la ejecución en futuros encuentros.

Rendimientos individuales y continuidad de jugadores

Pese a la eliminación, Gareca destacó algunos rendimientos individuales como los de Echeverría y Dávila. También se refirió a Claudio Bravo, quien tuvo una destacada actuación, pero se perdió el último partido por una lesión.

Sobre la continuidad de Bravo, Gareca indicó que dependerá de lo que el propio jugador decida en el día a día.

El caso de Isla

Gareca también comentó sobre la situación de Mauricio Isla. El jugador emplazó lo que podría entenderse como su adiós a la Roja.

“Mauricio dijo que no seguía, eso es algo que no me lo comentaron a mí, eso es algo que tendré que ver ya concretamente, tendrá que hablar conmigo de esos temas para informarme bien, no es que yo cambie o tuerza la decisión de cualquier jugador que quiera tomarla, sino que más que nada, no me han comunicado en ese caso“, indicó.

Preparación para las eliminatorias

Pensando en el futuro, Gareca mencionó la importancia de los viajes para estar en contacto con los jugadores y sus familias, y para evaluar nuevas opciones y jugadores. “Vamos a ver un poco el calendario de todo. Es una etapa en la cual se verá un análisis de toda la Copa América, ya mucho más analítico, mucho más frío, mucho más tranquilo”, concluyó el entrenador.

“Muy agradecido”

Finalmente, Gareca agradeció el apoyo incondicional de los aficionados, especialmente aquellos que viajaron para apoyar al equipo. “En el último partido hubo más de 20.000 chilenos en la cancha. Realmente no contento porque no le pudimos dar un triunfo, pero sí muy agradecido del apoyo que tuvimos en todo momento“, dijo.