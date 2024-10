Zampedri abre la posibilidad de representar a La Roja: “Si se da la oportunidad de aportar un granito, sin duda lo haría

El goleador cruzado, señaló que aunque su principal enfoque en este momento es seguir contribuyendo a Universidad Católica, no descarta la posibilidad de un llamado a la selección chilena bajo la dirección de Ricardo Gareca, tan pronto como obtenga la nacionalidad chilena.

La situación en la selección chilena sigue siendo complicada, reflejada en su última posición en las clasificatorias al Mundial.

Ante la falta de goles y el bajo rendimiento ofensivo, han surgido nuevas opciones para reforzar la delantera de La Roja, siendo Fernando Zampedri uno de los primeros nombres en la lista.

El goleador histórico de Universidad Católica fue consultado por Radio Cooperativa sobre su futuro en el fútbol y dejó abierta la posibilidad de representar a la selección chilena una vez que se cumplan los plazos y trámites para obtener la nacionalidad.

“No hablé con nadie del entorno de la selección, y no debería porque no han salido los papeles. Sí me estoy haciendo los papeles para que lleguen, y espero que lleguen a fin de año“, señaló el delantero con entusiasmo.

Zampedri, además, subrayó que su principal objetivo en este momento es seguir contribuyendo al equipo cruzado: “Lo primero de esto es beneficiar a Católica, y segundo, porque quiero quedarme en el país muchos años más”.

Finalmente, dejó la puerta abierta para un eventual llamado a La Roja: “Si se da la posibilidad de aportar un granito a la selección y tengo la posibilidad, sin duda lo haría“, concluyó.