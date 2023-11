Este domingo, Emmanuel Silva obtuvo medalla de bronce en la carrera de 500 metros del patinaje de velocidad tras ser empujado por el competidor brasileño Guilherme Abel Rocha.

¿Qué pasó?

Durante el desarrollo de la competencia de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el patinódromo del Parque Estadio Nacional, el chileno -quien ya obtuvo medalla de oro panamericano en la prueba de 200 metros- disputaba las primeras posiciones contra el representante de Brasil y el colombiano Andrés Jiménez (multicampeón mundial).

Sin embargo, en la segunda curva del duelo, Abel Rocha empujó a Silva haciendo que cayera al suelo y resultara en la última posición. No obstante, el brasileño fue descalificado por acción antirreglamentaria, ante lo cual el chileno pudo obtener medalla de bronce.

El primer lugar de la carrera lo consiguió el mexicano Carlos Monsivais.

Emmanuel Silva: “En el deporte hay códigos”

Tras la competencia, Emmanuel Silva condenó la acción de Guilherme Abel Rocha en su contra.

“Buscaba el oro, estaba físicamente bien. El brasilero buscó la oportunidad, yo no lo habría hecho. En el deporte hay códigos. Dejé el alma. Me dio mucha rabia”, expresó.

Posteriormente, el chileno agradeció el apoyo y cariño del público presente. “Me voy a enfocar en la energía que entregó la gente. Fueron unos juegos que disfruté a concho. Fue una de las semanas más largas de mi carrera deportiva. Fueron tantas emociones cuando me levanté y la gente me empezó a gritar”, expresó.