“Ella está observando desde arriba”: Velocista gana oro en París y lo dedica a su difunta madre

(CNN en Español) – El botsuanés Letsile Tebogo hizo historia en más de un sentido con su medalla de oro en los 200 metros masculinos, y el emocionado velocista dedicó la victoria a su difunta madre.

“Ella está observando allá arriba, y está muy, muy feliz”, dijo tras la carrera a la prensa Tebogo, quien ganó el bronce en 200 metros en los campeonatos del mundo del año pasado.

La madre de Tebogo, Elizabeth Seratiwa, falleció el pasado mes de mayo, según informa Olympics.com. Esta noche, en la pista, Letsile mostró a la cámara que sus clavos de carrera estaban marcados con la fecha de nacimiento de su madre, y que tenía sus iniciales pintadas en las uñas.

La victoria de Tebogo supone el primer oro olímpico de Botsuana y lo convierte en el primer africano de la historia que gana los 200 metros planos olímpicos.

“Significa mucho para el continente africano, porque ahora ven a África como una patria del sprint, así que teníamos que asegurarnos de que el mensaje fuera alto y claro”, declaró la estrella del atletismo.

Tebogo es uno de los más de 600 becarios del Comité Olímpico Internacional en París 2024, según los organizadores olímpicos.

La victoriosa carrera de Tebogo se vio eclipsada en cierto modo esta noche por la sorprendente revelación de que el velocista estadounidense Noah Lyles, que terminó en un sorprendente tercer puesto en la carrera, tenía covid-19.

Sin embargo, Lyles se apresuró a devolver el protagonismo al velocista africano, compartiendo sus felicitaciones en un mensaje en las redes sociales:

LETSILE TEBOGO congratulations 🍾

Ik you have had a very rough year off the track and despite that you overcame it all!

— Noah Lyles, OLY (@LylesNoah) August 8, 2024