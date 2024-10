“Malo cu…” y “piñiñento”: El duro cruce entre Johnny Herrera y Carlos Palacios tras dichos sobre no asistir a convocatoria de La Roja

El exarquero de la U le dio con todo a la "Joya", luego de que dejara entrever que no respondería a la convocatoria de Ricardo Gareca para los partidos eliminatorios de cara al Mundial de 2026.

Fue después del partido entre Colo Colo y Universidad Católica que Carlos Palacios puso en duda su participación en los encuentros eliminatorios de la Selección Chilena, tras ser convocado por Ricardo Gareca.

“Todo jugador quiere representar a su país en la Selección, pero también es un momento duro en Colo Colo porque nos vamos a jugar dos partidos importantes que te pueden arruinar o definir un año. Me ponen en una posición que no corresponde”, dijo Palacios.

Sus declaraciones fueron interpretadas por algunos como una manera de decir que no al llamado de la Selección para los partidos eliminatorios de cara al Mundial de 2026.. Sin embargo, uno de los que le respondió fue el exarquero de Universidad de Chile, Johhny Herrera.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Herrera le dio con todo al albo: “Que no ande con ambigüedades porque también deja mal a Gareca; si te llaman, tienes que estar. Por último, que lo diga alguien que ganó algo con la Selección, no cualquier piñiñento, no cualquier pelagato le puede decir que no a la Selección. Ese es el punto, o lo puede decir, pero que lo diga. ¿La Selección está penúltima? Hay que estar igual”.

Después siguió diciendo que Arturo Vidal, por ejemplo, “estaba reclamando que no lo llaman a la Selección. Si Palacios no quiere estar, bien, pero que lo diga ahora. Cada vez que lo llamaban a la Selección le pasaba algo (…) Que se ponga los pantalones y lo diga”.

Ya al final, Herrera dijo que siempre fue más hincha de la U que de La Roja, pero que siempre que lo convocaron “quise estar y fui feliz”.

“Iba a puro sentarse en la banca”

La respuesta de Palacios no tardó en demorar. A través de un live de Instagram, la “Joya” se refirió en duros términos al exguardameta de la escuadra azul.

“Ese hueón (sic) tiene que mirarse el currículum, que se acuerde que tiene una vida atrás, que no se venga hacer el bonito ahora que habla porque es periodista”, dijo a sus seguidores.

Luego, siguió diciendo: “Si todos sabemos lo que hizo ese hueón (sic) o no, tiene que mirarse el currículum primero para hablar de los demás. Más encima, habla de la Selección e iba a puro sentarse en la banca el malo culiao”.

Palacios también subió una historia a su cuenta de Instagram en la que escribió: “Habló el sin memoria que no se acuerda el curriculum que tiene y no por jugar al fútbol. Lo mejor que pudo hacer es hablar en la tele porque con pelota en los pies no creo tampoco”.