Revelan quien sería el único jugador que no habría respondido las llamadas de Ricardo Gareca para jugar en eliminatorias

"Nosotros llegamos a Chile y hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos, y algunos no contestan", manifestó la semana pasada el técnico de La Roja, aunque no quiso dar nombres.

Fue el pasado viernes cuando el DT Ricardo Gareca entregó la nómina de convocados para los partidos de Chile, en el marco de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Si bien hubo algunos cambios, como la ausencia de Ben Brereton y la aparición de jugadores de Universidad de Chile (Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero, Marcelo Morales y Fabián Hormazábal), hubo una frase que sorprendió a los presentes.

“Nosotros llegamos a Chile y hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos, y algunos no contestan. Me llamó la atención en determinado momento que no me contestaran, nunca antes me había pasado, pero esas son cosas que uno respeta”, afirmó Gareca.

Aunque no quiso dar nombres, fuentes de Juan Pinto Durán revelaron a El Mercurio que habría hecho alusión a un histórico futbolista azul. “El único jugador que no contestó fue Charles Aránguiz, y eso ha pasado desde que llegó Gareca”, señalaron.

En todo caso, no es primera vez que el técnico de La Roja hace esas referencias. De hecho, lo hizo cuando dio a conocer la lista de jugadores nominados a la Copa América.

“No pudimos hablar (con Charles), pero no por una cuestión mía”, aseveró en esa oportunidad.

Los próximos partidos de La Roja

La situación ocurre, además, en un complejo momento para la selección chilena, que viene de perder ante Argentina (3-0) y Bolivia (2-1) en el marco de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Además, en las próximas semanas La Roja se enfrentará a Brasil y Colombia el 10 y 15 de octubre, respectivamente. Partidos en los que hay obligación de ganar para llevarse los tres puntos a casa.

Actualmente, el seleccionado nacional tiene cinco puntos y se encuentra en el 9° lugar de la tabla de clasificaciones, solo por encima de Perú, que suma tres unidades.