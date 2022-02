Esta jornada, el DT del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, entregó detalles sobre la lesión de Ben Brereton, figura clave frente a los duelos contra Brasil y Uruguay en las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022.

En una conferencia de prensa, Mowbray aseguró que la lesión del chileno-inglés no es una lesión corta, lo que encendió las alarmas en la Roja. “Se dañó los ligamentos del tobillo, no es una lesión corta, no serán una semana o dos (…) ¿Serán cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas? No sé”, expresó.

Sobre lo mismo, pidió no acelerar el proceso de recuperación. “No deberíamos ponerle un plazo, volverá cuando esté listo”, dijo.

Además, agregó que el cuadro inglés continuará sin el ariete en el corto plazo y que esperan que pueda jugar al final de la temporada. “Por el momento, no estará disponible por al menos unas semanas”, señaló.

Respecto a la Roja, Mowbray aseveró que es probable que el 22 de la Selección chilena se pierda el partido contra Brasil. “Pero todos se recuperan a diferentes velocidades”, manifestó.