No va más: Djokovic se retira de Roland Garros por una lesión de rodilla

El tenista Novak Djokovic anunció su retiro de Roland Garros a causa de una lesión de rodilla.

Recientemente el serbio había puesto en duda su continuidad, ya que tras derrotar al argentino Francisco Cerúndolo en octavos de final comentó que durante el encuentro había sentido un dolor en su rodilla derecha, el cual mantenía desde hace algunos días.

El número 1 del mundo también se quejó de las condiciones de la pista, en las que dijo que había menos tierra batida que en otras ocasiones, lo que pudo provocar que sufriera esa lesión.

“Pedí que la barrieran, pero no lo hicieron. Creo que la lesión era evitable“, señaló.

Pero también consideró que la lesión pudo producirse “por el desgaste”, ya que el pasado sábado jugó 4 horas y media para superar en tercera ronda al italiano Lorenzo Musetti.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.

Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024