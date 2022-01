Tras meses de incertidumbre, el tenista Novak Djokovic anunció que defenderá su título del Abierto de Australia en Melbourne después de recibir una exención médica que le permite ingresar al país sin estar vacunado contra el COVID-19.

“Pasé un tiempo de calidad fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a Australia con un permiso de exención. ¡Vamos 2022!″, escribió el número uno del mundo en sus redes sociales.

Lee también: Chile se quedó con el dobles y la serie ante Serbia por la ATP Cup: Barrios y Tabilo se impusieron en tres sets

El serbio, que se había negado hasta ahora a revelar si se había inoculado o no, afirmó hace algún tiempo que no estaba seguro si podría competir en el Grand Slam debido a las restricciones sanitarias del Gobierno australiano.

El director del torneo, Craig Tiley, señaló previamente que los jugadores del evento de este año deben estar completamente vacunados, a menos que haya una razón genuina por la que se deba conceder una exención.

Lee también: Garín venció a Lajovic y empató la serie ante Serbia, aunque Chile ya no tiene opciones de avanzar en la ATP Cup

“Se establecieron protocolos justos e independientes para evaluar las solicitudes de exención médica que nos permitirán garantizar que el Abierto de Australia 2022 sea seguro y agradable para todos”, dijo Tiley en ese entonces.

Este martes, Tennis Australia detalló en un comunicado que Djokovic solicitó una exención médica “que le fue concedida tras un riguroso proceso de revisión en el que participaron dos paneles independientes de expertos médicos“.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022