La suma de dinero que Carlos Alcaraz se lleva a casa tras coronarse campeón de Roland Garros

Con solo 21 años, Carlos Alcaraz (3°) ya conquistó su tercer título de Grand Slam. El español venció en la final de Roland Garros al alemán Alexander Zverev por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 en un duelo que duró 4 horas y 19 minutos.

El criado en Murcia recibió la anhelada Copa de Los Mosqueteros de la mano del extenista sueco y ganador de 5 Grand Slam, Björn Borg.

El triunfo de hoy se suma al obtenido en la pista de cemento del US Open 2022 y al del pasto de Wimbledon 2023. Además, avanza en el Ranking ATP quedando en segundo lugar, siendo superado solo por el italiano Jannik Sinner, y adelantando al serbio Novak Djokovic, que pasó a estar en el tercer puesto.

Este año Roland Garros entregó en total 53.478.000 euros, un 7,82% más que lo repartido el año pasado, según el medio El Español.

En el caso de Alcaraz, recibirá la contundente suma de 2,4 millones de euros (cerca de 2.364.614.114 de pesos chilenos). El mismo monto será otorgado a la polaca Iga Swiatek, que se coronó campeona en la competición femenina del Abierto de Francia.

A Sascha Zverev se le dará la mitad: 1,2 millones de euros.

