Cardenales “papables”: Vaticanista comenta que panorama podría ser engañoso “porque puede esconder los nombres auténticos”

En entrevista con CNN Chile Radio, Manuel Sánchez, vaticanista y profesor de comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, también comentó que es "normal" que no se mencione a la persona que podría estar teniendo los apoyos para "no dañarlo excesivamente".

Este jueves se realizarán la cuarta y quinta votación en el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco. Ayer se realizó la primera votación y hoy en la mañana las siguientes dos, de las cuales salió humo negro.

En CNN Chile Radio, Manuel Sánchez, vaticanista y profesor de comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, comentó que el resultado se podría dar a conocer esta tarde o mañana viernes por la mañana, es decir, entre la quinta o sexta votación.

Esto, teniendo en cuenta “lo que han dicho los cardenales antes de entrar en el cónclave, en el que todos coincidían de manera clara en esa apreciación de que iba a ser un cónclave no demasiado largo, a pesar de que a veces se han hecho análisis en otra línea. Pero lo que hemos aprendido de estos últimos 100 años es que en el Vaticano, en el cónclave, se ha resuelto todo entre el segundo o tercer día máximo en estos últimos 100 años”.

En relación con los nombres que aparecen como “papables”, como Pietro Parolin, Luis Antonio Tagle O Matteo Zuppi, el vaticanista afirmó que “los nombres son los que aparecen en todos los medios, todos los que están diciendo, todos los que se mencionan también en las casas de apuestas, pero a veces todo ese panorama es un poco engañoso, porque pueden esconder los nombres auténticos”.

Y recordó el cónclave anterior, donde salió elegido Francisco. “Tuvimos una reunión un día antes de cuando salió Papa Francisco, estábamos en una reunión diez vaticanistas, expertos, corresponsales de varios medios internacionales para hacer una apuesta a ver quién acertaba. Pusimos los nombres de los que estaban en ese momento sobre el tapete. No acertó ninguno, ninguno logramos dar con el nombre de Bergoglio, del que no se hablaba en los momentos previos”.

“Esto me parece que también es normal, que a veces no se mencione, a lo mejor, a la persona que está de verdad pudiendo tener los votos de todos los tercios de los cardinales para no hacer ante la opinión pública, no dañarlo excesivamente”, añadió.

Cuando se le preguntó sobre la homilía de Giovanni Battista Re en la misa de juramentación, donde habría mostrado una “felicitación” a Pietro Parolin, situación que ha dado para varias interpretaciones, Sánchez afirmó: “Más que una felicitación fue el dar el mensaje de la paz que se da en la misa al celebrante que tenía, el celebrante principal que era Re, a Parolin, que lo tenía al lado”.

“No era porque Parolin fuera el destinatario de un saludo especial, sino porque era el que tenía más cerca. Yo creo que se ha leído eso de una manera que no era la adecuada, era una cuestión muy sencilla, además de que Re, que ha participado en muchísimas situaciones de este tipo, no se le escapa una acusación de esta característica, y que sería interpretada por todos los cardenales de manera muy, muy dura”, sentenció.