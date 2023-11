La noche de este jueves se presentó una denuncia ante la Federación de Atletismo debido a la polémica que surgió en el equipo femenino de 4×400 metros tras las denuncias de Poulette Cardoch y Berdine Castillo.

Detalles de la denuncia

Francisco Muñoz, miembro de la Comisión de Atletas, un órgano electo por los propios deportistas, reconoció el hostigamiento que recibió Castillo. “Hay hostigamiento desde la semana previa a ingresar a la Villa Panamericana, en que se le pedía ceder su puesto en la posta, algo que nunca fue conversado entre los técnicos”.

Muñoz detalló a El Mercurio que el entrenador Marcelo Gajardo fue quien realizaba ese hostigamiento, así como otras figuras, tales como Leslie Cooper, madre de la corredora Fernanda Mackenna. “Hay gente del directorio que logró percibir dichos de Leslie Cooper en que hacía alusión a que Berdine no debería ser parte de la posta”.

En este contexto, también mencionó a Ximena Restrepo, madre de Martina Weil. Al respecto, afirmó que podría haber un “vínculo de interés asociado a las decisiones que se tomaron“, ya que Martina y Fernanda estudiaron en el mismo colegio y existiría una cercanía entre sus madres, lo que “es materia de investigación”.

“La intervención de Ximena Restrepo se documenta con testigos y hechos señalados por entrenadores, atletas y dirigentes: cuando se dio la decisión de mantener el orden original y pactado con las atletas, Restrepo increpa e insulta al jefe del área de velocidad con frases de alto calibre. También al gerente técnico de la federación”, agregó.

Muñoz explicó que la denuncia presentada ante la Federación de Atletismo va dirigida al directorio y en ella se comunica la irregularidad del técnico Marcelo Gajardo, quien quiso marginar a Cardoch y Castillo, y se menciona la “supuesta intervención de terceros, Leslie Cooper y Ximena Restrepo, de manera directa e indirecta”.

“Acá hay elitismo y discriminación, ya que el hecho de que un entrenador objete el rendimiento de un atleta frente a otros atletas da a entender que está dejando de lado un principio básico de objetividad. Los comentarios de Gajardo y Restrepo (…) también son un escenario de discriminación. Lo de la señora Restrepo es sumamente reprochable, además, porque ella no tenía nada que hacer en la toma de decisiones del equipo. La evidencia deja entrever que existe tráfico de influencias dentro del atletismo“, cerró.

Las acusaciones

Poulette Cardoch denunció haber sido sacada del equipo titular en la carrera de la posta 4×400 metros mujeres en los Juegos Panamericanos. “El entrenador del relevo, sin avisar nada, y dos horas antes de correr, decide sacarnos a mí y a Berdine Castillo (3ra y 4ta en el ranking) y poner a las dos reservas (5ta y 6ta del ranking)”.

La deportista afirmó que no se le dieron razones de peso o concretas tras la decisión: “Mi sorpresa fue total, jamás imaginé que ocurriría algo así. Había batido mi mejor marca tres veces este año y me había ganado ese cupo en la pista, mediante méritos y marcas objetivas, que me permitían ser parte del equipo titular”.

Situación similar vivió Berdine Castillo, quien sostuvo que también trataron de excluirla de los relevos: “Comencé a ser hostigada por algunas compañeras y el entrenador a cargo de coordinar el relevo. Me instaban a ceder mi cupo en la posta. Las principales excusas que me señalaban eran que debía focalizarme en mi prueba principal”.

El entrenador, quien también marginó a Poulette Cardoch, decidió sacarla del relevo, pero todo fue revertido por el jefe técnico de la federación atlética de Chile y el encargado de velocidad del mismo organismo. Esto porque los criterios de selección habían sido establecidos previamente para evitar este tipo de situaciones.

Sin embargo, finalmente solo Castillo corrió, ya que a Cardoch la situación la superó “emocionalmente”. “No me encontraba en condiciones físicas ni mentales de dar lo mejor de mí, por lo que desistí de ser parte de un relevo en el que me había ganado el derecho de participar”, detalló.

Pese a haber competido, Berdine acusó presiones, insultos y exclusión, no solo de parte de sus compañeras, sino que también de figuras como la vicepresidenta de World Athletics y madre de Weil, Ximena Restrepo. “Ella gritó e insultó a técnicos de la federación, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo“.