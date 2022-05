La noche de este lunes el capitán y portero titular de la selección chilena, Claudio Bravo, alzó la voz ante su supuesta salida del arco de la Roja.

Esto, ya que según La Tercera, Eduardo Berizzo no tendría contemplado al meta del Betis para disputar las Eliminatorias del Mundial 2026.

“¿No será que alguien me quiere sacar a toda costa? Podrían ser más serios y mostrar esa medición de GPS”, respondió Bravo al citado medio, quien aseguró que desde Juan Pinto Durán comentan que el “rendimiento de Bravo ha decrecido un 30%”.

“Jamás en toda mi carrera he utilizado GSP para entrenar y jugar. Y si perdiera capacidad como dicen, no me hubieran extendido mi contrato en Europa”, continuó el bicampeón de América.

Luego, el ex Manchester City publicó una foto con la Copa del Rey que ganó junto al Betis y pidió “más seriedad y respeto. Que estas cosas no las regalan se consiguen con mucho trabajo y estando al 100%” apuntando al título que se adjudicó junto al club español.

