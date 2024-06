Claudio Bravo revela detalles sobre la molestia que lo sacó del amistoso con Paraguay

El "Tigre" Gareca dirimió que ingresara en su reemplazo Gabriel Arias para la segunda mitad. "Salí por precaución. Ya mañana veremos", expresó el capitán de la Roja.

El capitán y arquero principal de la Selección Chilena, Claudio Bravo, se despidió temprano del encuentro amistoso entre Chile y Paraguay producto de molestias físicas.

En su lugar, el DT de la Roja, Ricardo Gareca, decidió que ingresara Gabriel Arias.

¿Qué pasó?

Las alarmas se encendieron cuando, antes de finalizar el primer tiempo, el arquero Claudio Bravo informó al cuerpo técnico que una molestia en su rodilla izquierda le impediría continuar en el juego.

Su reemplazo, Gabriel Arias, ingresó al inicio de la segunda mitad, pero también sufrió una lesión. En el minuto 82, una molestia lo dejó tendido en el campo sin posibilidad de ser sustituido, ya que Chile había agotado todos sus cambios.

El partido acabó con un triunfo por 3-0 para la Roja.

“No es para preocuparse”

Frente a la consternación que causó en un inicio la sustitución, a pocos días del inicio de la Copa América, el guardameta despejó dudas y llamó a la tranquilidad sobre su continuidad.

“En la primera pelota que despejé, se me cruzó el delantero rival, le di una patada al momento de despejar, eso me provocó una molestia en la zona lateral de la rodilla, pero no es para preocuparse. Salí por precaución. Ya mañana veremos”, comunicó Bravo.

Asimismo, el golero valoró el triunfo del equipo y sinceró que “es lógico que esto nos genera ilusión, este es el camino a seguir, hay que retomar las buenas sensaciones, como las que tuvimos hoy al jugar en casa con el estadio lleno. Es un impulso ganar para lo que se nos viene“.