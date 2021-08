Claudinho, el jugador brasileño de 24 años que salió campeón con su selección nacional de fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue oficialmente presentado por el Zenit de San Petersburgo a través de un divertido video.

En el clip, de no más de un minuto, se puede ver al ganador de la medalla de oro bailando al ritmo del hit mundial del cantante The Weeknd, “Blinding Lights”.

Lee también: Nominada por la UEFA: Tiane Endler está entre las candidatas a mejor arquera de la Champions femenina

Personificado como si de el propio cantante original se tratase, el mediocentro ofensivo demostró todos sus dotes artísticos con una alegría que quedó en evidencia en la excelente producción audiovisual.

El jugador llega al Zenit de Rusia después de haber formado parte del Red Bull Bragantino de Brasil y tras concretarse un acuerdo que pactó su transferencia en 15 millones de euros.

Lee también: Lorenzo Reyes se irá de México y podría llegar a la Universidad de Chile

Y es que los galardones que ha obtenido el ariete hacen que su costo valga la pena, pues fue elegido como el mejor jugador del Brasileirao 2020, anotándose con 32 goles y 25 asistencias.

El club bromeó con la presentación del deportista y comparó el anuncio con la llegada de Messi al Paris Saint Germain esta semana. Incluso, a través de su cuenta oficial (en inglés) en Twitter, lanzó una encuesta para que sus seguidores decidan.

Our Claudinho presentation has been pretty popular, but which presentation is your favourite?

— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) August 13, 2021