Este viernes, la UEFA anunció las nominaciones correspondientes a las mejores jugadoras de la edición pasada de la Champions League femenina, donde destacó la portera chilena Christiane Endler.

La capitana de la Roja es una de las tres finalistas en la categoría que comparte junto a sus pares Sandra Paños (FC Barcelona) y Ann-Katrin Berger (Chelsea FC).

🧤 Goalkeeper of the Season nominees for 2020/21 🧤

✨ @berger_ann

✨ @TIANEendler

✨ @sandra_panos1

Who’s your pick?

🗓️ The winner will be revealed on 26 August.#UWCL | #UEFAawards pic.twitter.com/Y6CjRzFxkU

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) August 13, 2021