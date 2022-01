(Agencia Uno) – La arquera chilena Christiane Endler, de los registros del Olympique de Lyon de la liga francesa, aparece en la lista de las tres finalistas a los premios The Best, que organiza la FIFA.

La capitana de la Roja competirá con otras dos guardametas por el galardón del ente rector del fútbol mundial, premio que será entregado el 17 de enero del 2022 a través de una ceremonia telemática.

Endler integra la terna final, dada a conocer este miércoles, junto a la alemana Ann-Katrin Berger, del Chelsea FC Wome, y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé, del FC Rosengard/Paris Saint-Germain.

Cabe recordar que la arquera nacional ya fue escogida como la mejor del 2021 por la IFFHS y el medio británico The Guardian. También fue incluida en el equipo ideal del año pasado de la IFFHS, y fue elegida entre las postulantes al World 11 Femenino 2021.

Our final list and a new No 1 is revealed …

The 100 best female footballers in the world 2021, with @OffsideRulePod https://t.co/tthG91p59g pic.twitter.com/G9NvxqiRXl

— Guardian sport (@guardian_sport) December 10, 2021