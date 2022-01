La selección chilena continúa recibiendo malas noticias, la mañana de este miércoles el Bologna confirmó que Gary Medel y tres de sus compañeros dieron positivo por COVID-19.

El club italiano publicó un comunicado en sus redes sociales en el que anuncia que además del Pitbull, también están contagiados Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk y Emanuel Vignato.

Asimismo, el elenco de la Serie A detalló que “según el protocolo sanitario, se notificó a las autoridades sanitarias locales y los jugadores fueron puestos en aislamiento domiciliario”.

El jugador formado en la Universidad Católica se perderá el duelo contra el Inter de Milán programado para este jueves, donde se enfrentaría a Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

El contagio del ex jugador de Boca Juniors se produce a pocas semanas de los encuentros ante Argentina y Bolivia, que resultarán claves en las aspiraciones de la Roja de cara al mundial de Qatar 2022.

Un nuevo dolor de cabeza para “Machete”, tras confirmarse la lesión en la pantorrilla de Charles Aránguiz, que lo dejará fuera de las canchas, al menos, hasta fines de enero

Bologna FC 1909 can confirm that Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk and Emanuel Vignato have tested positive for COVID-19. As per the protocol, local health authorities were promptly notified and the players were placed into self-isolation at home.

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) January 5, 2022