“Mi país, mi país”: Chilenos celebran en redes sociales el histórico oro de Francisca Crovetto

Este domingo, Francisca Crovetto logró la medalla de oro en la modalidad de skeet de tiro de los Juegos Olímpicos de París 2024, terminando así con 16 años sin medallas para Chile.

La tiradora ganó la primera presea del Team chile en París 2024, que se suma a la cuenta de Chile, que no ganaba una dorada desde que Nicolás Massú lo hiciera en sencillos y en dobles, junto a Fernando González, en el tenis de Atenas 2004.

Las reacciones por este histórico logro no se hicieron esperar y cientos de personas recurrieron a las redes sociales para compartir sus mejores memes y reacciones. “Chile tiene oro”, “mi país, mi país” y “viva Chile”, fueron algunos de los comentarios.

DE OROOOOO LE GANAMOS A UNA GRINGA EN TIRO CTMREE GRANDE FRANCISCA CROVETTO CHAD🗿ID YOU ARE THE WORLD CHAMPION pic.twitter.com/zqhdtJLSY4

— yeehaw¹² SEEING ARTMS IN CHILE (@stylishonce) August 4, 2024