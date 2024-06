Chile vs. Canadá: Cuándo y por dónde ver su duelo por la fecha 3 de la Copa América 2024

Este fin de semana viene recargado de fútbol, siendo protagonistas el grupo A. Es recomendable no abandonar la televisión ni el celular y seguir esperanzados con la Selección Chilena, que se medirá contra Canadá.

Cabe recordar que el grupo A está integrado por Argentina, Perú, Canadá y Chile.

El encuentro se disputará el sábado 29 de junio en el Inter&Co Stadium, Orlando, a las 20:00 horas.

El partido podrá verse a través de las pantallas de DirecTV Go, Canal 13 y Chilevisión.

La nómina de la selección canadiense para esta Copa América está conformada por 26 jugadores.

Our #CANMNT Copa América squad is HERE!

The 26 who will lead us into battle⚔️

Presented by @CIBC

——

Notre sélection pour la Copa América est ICI !

Les 26 joueurs qui nous mèneront au combat ⚔️

Présenté par @CIBC

— CANMNT (@CANMNT_Official) June 15, 2024